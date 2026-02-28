네타냐후 “미국·이스라엘 공격, 이란 정권 위협 없애기 위한 것”
베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 28일(현지시간) 이란에 대한 군사 작전을 감행한 이유로 이란 정권으로부터의 위협 제거를 들었다.
네타냐후 총리는 이날 영상연설에서 “이스라엘과 미국은 이란의 테러 정권이 제기하는 실존하는 위협을 제거하기 위한 작전에 착수했다”며 “역사적인 리더십을 보여준 우리의 위대한 친구 도널드 트럼프 대통령에게 감사하다”고 밝혔다.
이어 “아야톨라 정권(이란)은 47년간 ‘이스라엘에 죽음을’, ‘미국에 죽음을’이라고 외쳐왔다”며 “그들은 우리가 피를 흘리게 하고 수많은 미국인을 살해했으며 자국민을 학살했다”고 비난했다.
네타냐후 총리는 “이 살인적 테러 정권이 전 인류를 위협할 수 있는 핵무기를 보유해서는 안 된다”며 “우리의 공동 행동은 이란 국민이 그들의 손으로 자신의 운명을 개척할 수 있는 여건을 조성할 것”이라고 주장했다. 또 “이제 이란 국민 모두 폭정의 멍에를 벗어던지고 자유롭고 평화로운 이란을 건설할 때가 왔다”고 강조했다.
미국과 이스라엘은 이날 이란 현지시간으로 오전 8시 10분쯤 이란에 대한 공습을 감행했다. 이란 수도 테헤란을 비롯해 이스파한, 카라즈 등 전국 주요 도시에서 폭발음이 감지됐다.
