[속보] 이란, “치명적 보복” 시작… 이스라엘에 탄도 미사일 공격
28일(현지 시간) 이스라엘과 미국이 이란의 수도 테헤란에 공습을 퍼부은 가운데 이란도 탄도 미사일을 쏘며 반격에 나섰다.
28일 이스라엘 온라인 매체 타임스 오브 이스라엘에 따르면 이스라엘군은 이란의 탄도 미사일 공격에 대비해 아이언돔을 주축으로 한 방공 시스템을 가동했다. 현재 이스라엘 북부 전역에 경보 사이렌이 울리고 지역 주민에게는 대피소 이동 지시가 내려진 것으로 전해졌다. 이스라엘 군 당국은 “이스라엘 공군은 위협을 제거하기 위해 요격 및 공격 작전을 수행하고 있다”고 밝혔다.
앞서 이란 고위 관리는 이스라엘의 공습 직후 영국 로이터 통신에 보복을 준비 중이며 이번 조치는 치명적일 것이라고 밝혔다. 이란은 미국과 핵 협상을 하면서도 체제를 수호하기 위해 전쟁도 감수하겠다는 입장을 내비쳐왔다. 외신들이 분석한 이란의 카드는 우선 탄도 미사일이다. 이스라엘 영토는 물론 카타르 바레인 등 중동에 있는 미군 기지 13곳에 미사일을 퍼부을 수 있다.
이란이 보유한 탄도 미사일은 사거리가 최대 2000㎞에 이르러 중동 전역을 사정권에 두고 있다. 이스라엘과 역내 미군 기지, 호르무즈 해협을 지나는 함정에 큰 위협이 될 수 있다.
김진욱 기자 reality@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사