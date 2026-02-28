이스라엘, 수도 테헤란에 미사일 폭격…이란 최고지도자 집무실 떠난 뒤
이스라엘 국방부 “예방적타격(preventive strike)” 감행 발표
이스라엘이 미국과의 핵협상의 진통을 겪던 이란의 수도 테헤란을 폭격했다. 폭격 당시 이란 최고지도자인 아야톨라 세예드 알리 하메네이는 테헤란에 있는 자신의 집무실을 이미 떠난 것으로 알려졌다.
AP·로이터 통신은 이스라엘 국방부 장관이 28일(현지시간) 이란을 상대로 예방적 미사일 공격을 감행한 사실을 발표했다고 이날 보도했다. 이스라엘 군은 AP통신에 “이스라엘을 향한 미사일 발사 가능성에 대비해 국민들에게 사전 경보를 발령했다”고 밝혔다. 공격 후엔 자국 내 사업장 폐쇄와 휴교령을 발표했다.
이란의 수도 테헤란 도심에는 폭발과 함께 굵은 연기가 피어올랐다. 폭발은 이란 최고지도자인 아야톨라 세예드 알리 하메네이의 집무실 인근에서 발생했다. 다만 폭발은 헤메네이가 테헤란을 떠나 안전한 곳으로 대피한 뒤에 발생한 것으로 알려졌다. 그는 미국과의 군사적 긴장감이 고조된 최근 며칠간 공식 석상에 모습을 드러내지 않았다.
외신을 종합하면 이스라엘 국방부는 이란을 상대로 ‘예방 타격(preventive strike)’을 했다. 예방타격은 선제 타격(preemptive strike)과 마찬가지로 상대를 먼저 공격하지만 그 목표가 위험을 예방하는 데 초점을 둔 군사행동이다. 선제타격은 위험의 징후가 구체적으로 보여 피해가 임박했을 때 단행하는 것이다.
이스라엘은 이란이 드론과 미사일 등 공습 무기를 증강하고 핵무기 개발에도 손을 대며 자국 안보를 위협하고 있다고 주장해왔다. 이번 공격은 핵 프로그램, 탄도미사일 등을 둘러싸고 이란과 미국 사이의 긴장이 최고조에 달한 상황에서 발생했다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 그동안 외교적 해법이 최우선이라면서도 군사행동의 가능성을 열어뒀다. 미국은 2003년 이라크 전쟁 이후 최대 규모의 군사자산을 이 지역에 전개하며 이란을 상대로 압박 수위를 높였다.
동시에 스위스와 오만 등에서 세 차례에 걸쳐 핵협상을 진행했으며 다음달 오스트리아 빈에서 4차 실무 회담을 가질 예정이다. 이스라엘과 이란의 직접적인 군사 충돌은 지난해 6월 이란의 핵시설과 군사 지도부가 심각한 손상을 입은 ‘12일 전쟁’ 이후 약 8개월 만이다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
