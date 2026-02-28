두쫀쿠 다음은 봄동 비빔밥… 맛도, 건강도 챙기려면 ‘이렇게’
제철 채소인 ‘봄동’으로 만든 비빔밥이 최근 SNS를 뜨겁게 달구고 있다. 오픈 런(매장 개장과 동시에 달려가 물건을 사는 행위)과 재료 품귀 열풍까지 빚었던 두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)의 유행 배턴을 봄동 비빔밥이 넘겨받은 모양새다.
28일 엑스(X)와 인스타그램 등에서는 봄동 비빔밥 후기를 심심찮게 찾아볼 수 있다. 18년 전에 방영된 KBS 예능 프로그램 ‘1박 2일’에서 방송인 강호동이 봄동 비빔밥을 맛있게 먹는 모습이 최근 다시 화제가 되면서 유행이 시작된 것이다. 밭에서 직접 딴 봄동을 직접 무쳐 양푼 한가득 밥에 비빈 뒤 맛있게 먹는 강씨의 모습은 시청자의 식욕을 확 끌어당겼다. 최근 KBS 유튜브 채널에 다시 올라온 이 동영상은 이틀 만에 10만 회 이상 조회되며 인기를 끌었다.
봄동 비빔밥은 만들기도 쉽다. 고춧가루와 간장 고추장 멸치 액젓 다진 마늘 설탕 매실청 등을 넣고 봄동을 무친 뒤 밥에 비비면 된다. 봄동에는 비타민 C와 베타카로틴이 많이 들어 있어 항산화 효과가 뛰어나다. 식이섬유가 풍부하며 칼륨 칼슘 등 무기질도 함유돼 있다. 다만 조리법에 공통으로 포함되는 간장과 고추장 멸치 액젓 등으로 인해 나트륨 함량이, 설탕과 매실청으로 당 함량이 지나치게 높아질 우려가 있어 고혈압이나 당뇨병 환자는 주의해야 한다.
봄동에 비비는 흰쌀밥으로 인해 혈당 스파이크(식후 혈당 급상승) 현상이 나타날 가능성도 있다. 따라서 과도하게 짜거나 달지 않게 만들고 현미 등 잡곡밥으로 대체하면 좋다. 단백질 함량을 높이기 위해 달걀 부침을 얹는 것도 바람직한 선택이다.
김진욱 기자 reality@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사