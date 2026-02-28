이제서야… 운명전쟁49, ‘순직자 모독’ 부분 결국 잘라낸다
OTT 디즈니 플러스에서 방영되는 무속 예능 ‘운명전쟁49’이 순직 소방관과 경찰관을 모독했다는 논란을 빚은 방송 회차를 결국 재편집하기로 했다.
28일 방송가에 따르면 운명전쟁49 제작진은 전날 낸 입장문을 통해 “고(故) 김철홍 소방장님과 이재현 경장님의 유가족 등의 말씀을 경청해왔다. 그 뜻을 받아들여 해당 부분을 재편집하기로 결정했다. 기존 공개분은 재편집된 동영상으로 교체될 예정이다. 제작진의 불찰로 상처 입은 유가족과 소방 및 경찰 공무원, 시청자께 다시 한번 깊은 사죄의 말씀을 드린다”고 밝혔다.
운명전쟁49는 무속인 등 49명이 모여 여러 미션을 통해 자신의 점술이나 점복학 능력을 겨루는 프로그램이다. 논란이 된 것은 지난 11일 공개된 제2화의 ‘망자 사인 맞히기’ 미션이다. 2004년 강력 사건 피의자를 검거하던 중 순직한 이 경장의 사인을 맞히는 과정에서 한 무속인이 “칼 맞는 것을 ‘칼빵’이라고 하지 않느냐”고 발언하고 이를 들은 출연진이 놀라는 모습이 방영됐다.
또 2001년 서울 서대문구 홍재동의 한 화재 현장에서 불을 끄고 피해자를 구하다 순직한 김 소방장의 사인을 두고 출연진이 화재나 붕괴 압사 가능성을 추측하는 장면도 논란을 보탰다. 유족과 소방·경찰 단체가 반발하자 제작진은 “프로그램 제작 전 유족에게 동의를 얻었다”고 변명을 일삼았다. 그러나 제작진이 제대로 된 동의를 얻지 않았다는 사실이 알려지자 뒤늦은 지난 24일 사과했다.
