아이비리그가 반미 공장? 美 국방부, 명문대와 교류 중단 선언
미국 국방부(전쟁부)가 예일대 등 아이비리그로 불리는 명문 대학들과 유지하던 모든 교류 프로그램을 전면 중단했다.
피트 헤그세스 미국 국방부 장관은 27일(현지 시간) SNS 엑스(X)에 올린 동영상을 통해 “우리는 더 이상 유해한 세뇌의 워크(Woke·진보적인 가치를 강요하는 행위를 비판하는 용어) 온상지를 이른바 지적 호기심의 전당으로 간주하며 방관하지 않겠다. 우리는 유능한 장교들을 대학원에 보내지 않겠다”고 밝혔다. 그는 “(아이비리그 대학들이) 지난 수십년간 반미 감정과 군 경멸을 낳는 공장이 됐다”고 주장했다.
헤그세스 장관은 장병들을 향해 “아이비리그 교수진은 여러분을 싫어할지 모른다. 학계 엘리트가 여러분의 애국심을 조롱하고 희생을 경멸할 수 있다. 그러나 국방부는 여러분 편임을 잊지 말라. 미국 국민이 여러분 편에 있다”고 강조했다.
이에 따라 국방부는 2026학년도부터 예일대와 프린스턴대 매사추세츠공과대(MIT) 브라운대 등에 대한 교육 파견을 전면 취소하기로 했다. 이 부처는 지난 7일 하버드대와 교류를 중단했는데 그 대상을 아이비리그 대학 전반으로 확대한 것이다. 이는 군사 교육 과정에서 진보적인 이념이 확산하는 것을 막으려는 조치로 풀이된다. 도널드 트럼프 행정부는 출범 직후 워크 문화를 비판하며 대학과 갈등을 이어오고 있다.
