“개 눈엔 뭐만 보여” 李, ‘시세 차익 25억’ 기사에 격노

“개 눈엔 뭐만 보여” 李, ‘시세 차익 25억’ 기사에 격노
이재명 대통령의 경기 성남 분당구 아파트가 매물로 나오자마자 29억원에 매각된 것을 두고 나온 ‘시세 차익이 25억원에 이른다’는 보도에 그가 “개 눈에는 뭐만 보인다”는 격한 표현까지 써가며 분노를 표출했다.
이 대통령은 27일 페이스북에 <李 분당 집 1시간도 안 돼 팔렸다… 3.6억에 사서 시세 차익만 25억>이라는 제목의 한 종합 일간지 기사를 공유한 뒤 “이 기사는 왜 이리 악의적일까”라고 적었다. 그는 “내가 이 집을 산 게 1998년이다. 셋방을 전전하다 IMF 때 평생 처음이자 마지막으로 샀다. 아이들 키워내며 젊은 시절을 보낸 집이라 돈보다 몇 배 애착 있는 집”이라고 썼다.
이 대통령은 “개 눈에는 뭐만 보인다는 말이 있다. ‘시세 차익만 25억’ 이라니. 그 외에 또 다른 불법 행위 같은 게 있기라도 한다는 것인가. 내가 부동산 투기라도 했다는 이미지를 씌우고 싶은 것”이라고 날을 세웠다. 그는 “부동산 정책 총책임자로서 집 문제를 가지고 정치적 공격 거리를 만들어 주는 것보다 공직자로서 책임을 다하는 게 낫겠다 싶어 판 것뿐”이라고 강조했다.
이 대통령은 자신을 비판하는 언론에 대해 연일 날을 세우고 있다. 지난 14일에도 <‘다주택 팔라’ 날 세우더니… ‘강요 아냐’ 이 대통령 돌연 SNS>라는 제목의 한 지상파 방송의 유튜브 동영상을 페이스북에 공유하며 “정부가 부동산 시장 정상화를 시도하면 정론 직필해야 할 언론이 벌떼처럼 들고일어나 왜곡 조작 보도를 일삼으며 정책을 수십년간 무산시켜 왔다”고 주장했다.
김진욱 기자 reality@kmib.co.kr
