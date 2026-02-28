시사 전체기사

“개 눈엔 뭐만 보여” 李, ‘시세 차익 25억’ 기사에 격노

입력:2026-02-28 13:11
연합뉴스

이재명 대통령의 경기 성남 분당구 아파트가 매물로 나오자마자 29억원에 매각된 것을 두고 나온 ‘시세 차익이 25억원에 이른다’는 보도에 그가 “개 눈에는 뭐만 보인다”는 격한 표현까지 써가며 분노를 표출했다.

이 대통령은 27일 페이스북에 <李 분당 집 1시간도 안 돼 팔렸다… 3.6억에 사서 시세 차익만 25억>이라는 제목의 한 종합 일간지 기사를 공유한 뒤 “이 기사는 왜 이리 악의적일까”라고 적었다. 그는 “내가 이 집을 산 게 1998년이다. 셋방을 전전하다 IMF 때 평생 처음이자 마지막으로 샀다. 아이들 키워내며 젊은 시절을 보낸 집이라 돈보다 몇 배 애착 있는 집”이라고 썼다.

이 대통령은 “개 눈에는 뭐만 보인다는 말이 있다. ‘시세 차익만 25억’ 이라니. 그 외에 또 다른 불법 행위 같은 게 있기라도 한다는 것인가. 내가 부동산 투기라도 했다는 이미지를 씌우고 싶은 것”이라고 날을 세웠다. 그는 “부동산 정책 총책임자로서 집 문제를 가지고 정치적 공격 거리를 만들어 주는 것보다 공직자로서 책임을 다하는 게 낫겠다 싶어 판 것뿐”이라고 강조했다.

이 대통령은 자신을 비판하는 언론에 대해 연일 날을 세우고 있다. 지난 14일에도 <‘다주택 팔라’ 날 세우더니… ‘강요 아냐’ 이 대통령 돌연 SNS>라는 제목의 한 지상파 방송의 유튜브 동영상을 페이스북에 공유하며 “정부가 부동산 시장 정상화를 시도하면 정론 직필해야 할 언론이 벌떼처럼 들고일어나 왜곡 조작 보도를 일삼으며 정책을 수십년간 무산시켜 왔다”고 주장했다.

김진욱 기자 reality@kmib.co.kr

