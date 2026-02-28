“SKY 의대 보낸 집” 대치 아파트 ‘대입 프리미엄’ 붙어 49억
정부의 강력한 의지로 서울 강남 3구(강남·서초·송파구) 아파트 가격이 최근 내림세를 보이는 가운데 강남구 대치동의 한 아파트가 ‘자녀 두 명을 스카이(SKY·서울 연세 고려대) 의대에 보내 기운이 좋다’며 비싼 가격에 올라왔다.
최근 네이버 부동산에는 래미안대치팰리스 전용 면적 94㎡·약 38평형) 2층의 한 가구가 49억원에 올라왔다. 크기가 같고 5층 이하를 의미하는 ‘저층’으로 분류돼 있는 다른 가구는 47억원에 올라와 있다. 해당 집주인은 자녀를 좋은 대학에 보냈다는 점을 내세워 2억원의 프리미엄을 붙인 것으로 보인다.
래미안대치팰리스는 대치청실아파트를 재건축해 2015년 준공된 1608가구 규모 대단지 아파트다. 대치동 학원가는 물론 단대부고 등 8학군 명문 고등학교 여러 곳과 가까워 학부모 선호도가 높다. 이 아파트는 지난해 9월 전용 59㎡(약 25평형)가 25억원에 거래되면서 평당 1억원 초과 아파트 명단에 이름을 올렸다.
고공 행진하던 서울 아파트 가격은 최근 둔화하는 모습이다. 한국부동산원에 따르면 2월 넷째 주(2월 23일 기준) 서울 아파트 가격은 직전 주 대비 0.11% 상승했지만 그 폭은 전주 대비 0.04% 포인트 축소됐다. 대표 상급지인 강남구(-0.06%)와 송파구(-0.03%) 서초구(-0.02%) 용산구(-0.01%)는 하락세로 돌아섰다.
정부가 오는 5월 9일 다주택자 양도소득세 중과 유예 조치를 종료하겠다고 밝힌 가운데 일부 다주택자가 호가를 낮춰 주택 처분에 나선 여파로 풀이된다. 고가 1주택자도 오는 6월 지방선거 이후 보유세 개편 논의가 본격화할 것을 염두에 두고 매물을 내놓은 점도 이런 흐름에 힘을 보탠 것으로 보인다.
김진욱 기자 reality@kmib.co.kr
