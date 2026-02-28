유은혜 중심 경기도교육감 ‘민주진보’ 진영 ‘단일대오’?

“지금 우리 교육은 기초학력 저하, 교육격차 심화, 학교폭력과 교권 침해 등 심각한 위기에 직면해 있다”면서 “이 위기를 돌파할 ‘검증된 적임자’는 ‘유은혜’ 후보뿐”이라고 강조했다.

과거 경기도교육감 선거에 출사표를 던졌던 민주진보 후보들이 잇달아 유은혜 경기도교육감 예비후보 지지를 선언하고 나서고 있다.유 예비후보 측에서는 엄청 반기는 모양새다.27일 유 예비후보 측에 따르면 이성대, 이재삼, 이중현, 이한복, 최창의 등 전 경기도교육감 예비후보 5명이 유 후보 지지를 표명했다. 이날 유 후보 선거사무소에서 열린 지지선언문 발표에는 이성대·이재삼·이한복 등 3명이 참석해 지지선언문을 발표했으며 이중현·최창의 전 예비후보도 지지 의사를 밝히며 뜻을 함께했다.이들은 선언문을 통해이어 "유은혜 후보는 1316일간 교육부 장관으로서 국가 교육정책을 이끌며 '결과로 증명해 온 리더"라며 최장수 교육부 장관으로서 '독보적 경륜', 코로나19 팬데믹을 극복한 '강력한 위기관리 능력', 고교 '무상교육' 조기 완성, 유치원 3법을 관철한 '추진력', 현장 중심 소통 철학을 내세웠다.유은혜 예비후보는 "경기교육을 바로 세우고 대한민국 교육의 새로운 표준을 만들겠다는 결단으로 함께해 주신 데에 깊이 감사드린다"고 화답하면서"오늘의 지지는 단순한 연대를 넘어 경기교육의 위기를 극복하겠다는 엄중한 '공동의 책임 선언'"이라고 의미를 부여했다. 이어 "다섯 분의 뜻과 힘을 모아 경기도에서부터 대한민국 교육을 바로 세우고, 우리 아이들의 미래를 위해 끝까지 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.앞서 지난 12일 송주명 한신대 교수를 시작으로 19일에는 김거성 전 대통령비서실 시민사회수석이, 24일에는 구희현 친환경급식운동 경기도본부 상임대표가 차례로 유 예비후보 지지를 선언한 바 있다.이로써 경기교육의 혁신과 발전을 이끌어 온 상징적 인물들이 모두 유 예비후보를 중심으로 결집해 사실상 민주진보 진영의 '단일대오'가 완성됐다는 것이 유 예비후보 측의 설명이다.수원=강희청 기자