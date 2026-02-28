모텔 연쇄 살인 여성, 추가 범죄 정황… ‘신상 공개’ 검토
서울 강북구 모텔 두 곳에서 벌어진 살인 사건의 피의자로 지목된 여성 김모 씨가 지난해에도 비슷한 범행을 저질렀다는 의혹이 제기됐다. 검찰은 김씨의 신상을 공개할지 검토에 착수했다.
28일 양부남 더불어민주당 의원실이 소방청에서 받은 자료에 따르면 지난해 10월 25일 오후 5시41분쯤 김씨의 전화번호로 신고가 접수됐다. 신고자는 소방대원에게 “같이 음식점에 와서 화이트 와인을 마시다 (상대가) 갑자기 쓰러졌다”고 말했다. 쓰러진 사람이 남자 분이냐는 소방대원의 질문에는 그렇다고 답했다.
소방 구급 활동 일지에는 대원들이 현장에 도착했을 때 신고자와 함께 있던 남성의 의식이 저하된 상태였으며 말투가 어눌했다고 적혔다. 이 남성은 인근 병원으로 옮겨졌다. 김씨는 이미 남성 2명을 잇달아 숨지게 한 혐의로 지난 19일 검찰에 구속 송치된 상태다. 김씨의 다른 범행 정황이 확인돼 경찰은 추가 조사에 나섰다.
사건을 넘겨받은 서울북부지검은 김씨의 신상 공개 여부를 논의하기 위해 신상정보공개심의위원회를 열기로 했다. 중대범죄신상공개법은 범행이 잔인하고 중대한 피해가 발생했으며 충분한 증거가 있는 경우 피의자의 이름과 얼굴 사진(머그샷), 나이 등을 공개한다. 심의 결과가 나오면 검찰 등 수사 기관은 당사자에게 결과를 통지하고 머그샷 배포 등에 대한 동의를 받는다.
