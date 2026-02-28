시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오전 (2026년 02월 28일)

입력:2026-02-28 05:31
공유하기
글자 크기 조정

2월 28일 토요일, 아침 날씨입니다.

아침 최저기온은 서울 2.0도, 인천 0.0도, 수원 0.0도, 춘천 -3.0도, 강릉 2.0도, 청주 -1.0도, 대전 -1.0도, 전주 2.0도, 광주 1.0도, 대구 0.0도, 부산 5.0도, 제주 9.0도로 예상됩니다.

낮 최고기온은 서울 16.0도, 인천 15.0도, 수원 16.0도, 춘천 15.0도, 강릉 8.0도, 청주 16.0도, 대전 16.0도, 전주 17.0도, 광주 17.0도, 대구 14.0도, 부산 13.0도, 제주 13.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘노란봉투법’ 원·하청 노조 분리 교섭한다… 4월 첫 시험대
[단독] 강남서 코인 유출 피의자, “코인 돌려달라” 경찰에 뇌물 청탁도
‘재판소원제’ 헌법재판소법 개정안, 국회 본회의 통과
경장→순경, 강등당한 제주경찰관…복직 한달만에 강제추행
‘약물 운전’ 반포대교 추락 포르쉐 운전자 구속
靑 “이 대통령 분당 아파트 내놔…시세보다 저렴”
민주당 최고위, 송영길 前대표 복당 의결
최고 49층 5893가구…은마아파트, 서울시 통합 심의 통과
국민일보 신문구독