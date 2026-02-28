고객이 대신 영업 뛰어주는 설계사…비법은 오직 “정직”[영업비책]

지난 9일 경기 안양시 메리츠화재 안양본부에서 한성자(55) 지점장이 인터뷰하고 있다. 구정하 기자

아들이 뇌졸중으로 쓰러진 60대 고객을 돕기 위해 하루 꼬박 밥도 못 먹고 병원을 지킨 일도 있었다. 계약 이후 보상청구 등 사후관리에 철저한 것은 당연지사다.

당시 신입 교육을 맡은 단장은

고객카드

한 권을 당시 교육생들에게 나눠주며, 이를 다 채운다면 기대하는 만큼의 수입을 얻을 수 있다고 했다.

한 지점장은 시키는 대로 해보기로 했다. 친척, 지인에게 전화를 돌리며 한 장씩 써 내려갔다. 때로는 모진 답장이 돌아오기도 했지만 무던하게 버텼다.

한 지점장이 메리츠화재 안양본부 사무실에서 업무를 보고 있는 모습. 구정하 기자

“보험은 처음이 중요해요. 3년 지나고부터 열심히 하는 건 쉽지 않아요. 불안하거나 힘들 때 돌아갈 수 있는 ‘초심’이 있어야 해요.”