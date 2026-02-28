의정부시, 현장 중심 행정으로 도시 체질 전면 개편
법령 개정부터 국비 확보까지…규제 혁신
낡은 행정 틀 깨고 ‘도시 개조’ 가속도
경기 의정부시가 도시 발전의 발목을 잡던 해묵은 규제의 빗장을 풀고, 선제적인 제도 개편과 공격적인 국비 확보를 통해 행정의 패러다임을 ‘관리’에서 ‘성장과 복지’로 전면 전환하며 시민 삶의 질을 획기적으로 높이는 도시 혁신 가속화에 나섰다.
시는 그동안 산업, 도시개발, 교통, 복지 등 행정 전 분야에 걸쳐 상급 기관과의 끈질긴 협의를 통해 법적·제도적 걸림돌을 단계적으로 제거해 왔으며, 특히 단순한 사업 추진을 넘어 행정의 기초가 되는 기준 자체를 현실에 맞게 재설계함으로써 기업 유치를 위한 투자 환경 조성과 민생 복지 확대라는 두 마리 토끼를 동시에 잡는 성과를 거두고 있다.
- 규제 장벽 허물고 ‘기업하기 좋은 도시’로 체질 개선
의정부시는 지역 내 유일한 산업단지인 용현산단의 성장을 가로막던 고도 제한과 업종 규제를 해결하며 산업 다변화의 물꼬를 텄다.
지속적인 건의를 통해 2025년 8월 ‘역사문화환경 보존지역 내 건축행위 허용기준’ 변경을 이끌어냄으로써, 기존 문화재 인근 건축 제한을 완화하고 시 자체 심의가 가능하도록 행정 권한을 확보했다.
또한 지식산업센터와 산단 내 입주 가능 업종을 기존 제조업 중심에서 정보통신업, 전문과학기술서비스업 등 첨단 산업 위주로 대폭 확대(97개→165개)해 기업 유입의 문턱을 크게 낮췄다.
- 국방부·국토부 협의 성과…반환공여지의 ‘미래 거점화’
지지부진했던 반환공여지 개발도 제도적 기반 마련과 함께 탄력이 붙고 있다.
시는 국토교통부 지침 개정을 이끌어내 20만㎡ 미만 반환공여지(캠프 잭슨 등)의 개발제한구역 해제가 가능하도록 길을 열었으며, 예비군훈련장 이전 부지 면적 축소와 주민편익시설 확보를 통해 지역 갈등을 상생으로 전환했다.
특히 캠프 스탠리와 캠프 레드클라우드(CRC)는 이커머스 물류단지라는 기존 계획에서 벗어나 각각 IT클러스터 조성과 경제자유구역 후보지 검토가 가능한 방향으로 발전종합계획을 변경하며 도시의 미래 성장 거점으로 재설계됐다.
- 발로 뛴 국비 확보, 단절된 도시 공간 잇는 ‘교통망 확충’
기반 시설 조성을 위한 재원 확보에도 괄목할 만한 성과를 냈다. 시는 행정안전부 발전종합계획 변경을 통해 CRC 도시계획도로 사업비를 기존 110억원에서 313억원으로 증액 확보했으며, 민락·고산 연결도로 사업 역시 국비 278억원을 따내며 추진 동력을 얻었다.
아울러 법조타운 공공주택지구 광역교통개선대책 사업비를 당초보다 156억원 늘어난 421억원으로 확정하며 동부지역의 만성적인 교통난 해결을 위한 실행 재원을 대거 보강했다.
- 시민이 체감하는 ‘생활 중심’ 행정 혁명
시민들의 일상과 직결된 생활 행정은 더욱 정교해졌다. 특히 개발제한구역 내 규제로 막혀있던 파크골프장 설치 문제를 국토교통부와의 긴밀한 협의를 통해 해결하며, 부용터널 상부 체육공원 조성사업을 본격화할 수 있는 제도적 기반을 마련했다.
이는 생활 체육 인프라 확충에 대한 시민들의 갈증을 행정 혁신으로 풀어낸 대표적 사례로 꼽힌다. 또한, 주택가 주차난 해결을 위해 도입한 ‘내 집안 주차장 지원사업’은 기존 소액 보조 방식에서 벗어나 시가 직접 공사를 시행하고 지원금을 면당 1000만원까지 상향하는 파격적인 방식으로 전환됐다.
복지 분야에서는 전국 기초지자체 최초로 최중증 장애인 가족을 활동지원사로 인정하는 제도를 도입하고 국비 지원 시간을 추가 확보하는 등 돌봄의 질을 높였으며, 보훈명예수당 인상, 출산장려금 첫째 아이 확대, 다자녀 기준 완화(막내 18세 이하) 등 생애주기별 맞춤형 지원 체계를 완성했다.
시 관계자는 “도시의 진정한 변화는 눈에 보이는 대형 건설 사업 이전에, 시민들의 불편을 초래하는 보이지 않는 제도와 기준을 현실에 맞게 바꾸는 행정 혁신에서 시작된다”며 “앞으로도 현장의 문제를 정책 개선으로 연결해 지속 가능한 도시 발전을 이끌어 나가겠다”고 밝혔다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사