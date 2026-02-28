의정부시, 현장 중심 행정으로 도시 체질 전면 개편

법령 개정부터 국비 확보까지…규제 혁신

낡은 행정 틀 깨고 ‘도시 개조’ 가속도

김동근 의정부시장이 지난 2024년 10월 24일 의정부예비군 훈련장 부지선정 시민공론장 발족식 및 1차 운영위원회를 진행하고 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 의정부시 제공

경기 의정부시가 도시 발전의 발목을 잡던 해묵은 규제의 빗장을 풀고, 선제적인 제도 개편과 공격적인 국비 확보를 통해 행정의 패러다임을 ‘관리’에서 ‘성장과 복지’로 전면 전환하며 시민 삶의 질을 획기적으로 높이는 도시 혁신 가속화에 나섰다.

시는 그동안 산업, 도시개발, 교통, 복지 등 행정 전 분야에 걸쳐 상급 기관과의 끈질긴 협의를 통해 법적·제도적 걸림돌을 단계적으로 제거해 왔으며, 특히 단순한 사업 추진을 넘어 행정의 기초가 되는 기준 자체를 현실에 맞게 재설계함으로써 기업 유치를 위한 투자 환경 조성과 민생 복지 확대라는 두 마리 토끼를 동시에 잡는 성과를 거두고 있다.

김동근(오른쪽) 의정부시장이 지난달 28일 국방부에서 열린 ‘경기북부 미군공여구역 간담회’에서 안규백 국방부 장관에게 반환공여구역 관련 건의사항을 전달하고 있다. 의정부시 제공

김동근 의정부시장이 지난해 11월 18일 부용터널 상부에서 열린 ‘부용파크골프장’ 조성을 위한착공식에서 참석자들과 시삽 기념식을 진행하고 있다. 의정부시 제공

시 관계자는 “도시의 진정한 변화는 눈에 보이는 대형 건설 사업 이전에, 시민들의 불편을 초래하는 보이지 않는 제도와 기준을 현실에 맞게 바꾸는 행정 혁신에서 시작된다”며 “앞으로도 현장의 문제를 정책 개선으로 연결해 지속 가능한 도시 발전을 이끌어 나가겠다”고 밝혔다.