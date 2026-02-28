피아바 ‘서울 리빙디자인페어’ 가구·오브제 큐레이션 전시
홈리빙 브랜드 피아바(FIABA)는 ‘2026 서울리빙디자인페어’ 현장에서 다양한 제품군을 아우른 전시 구성으로 관람객의 발길을 모으며 성황리에 전시를 진행 중이라고 밝혔다.
피아바는 소파·식탁 등 가구 중심의 전시에 더해, 일상에서 활용도가 높은 세라믹웨어와 새로운 시계 라인업을 함께 선보이며 ‘라이프스타일 전반을 편집한 브랜드’라는 정체성을 강조했다. 단일 카테고리에 집중한 다른 부스들과 달리, 하나의 공간에서 가구부터 오브제, 리빙 아이템까지 폭넓게 제안하는 구성이 차별점으로 꼽힌다.
제품군별로 구성된 존을 중심으로 관람객의 동선이 자연스럽게 이어지며, 상담과 체험이 동시에 이뤄지는 활기찬 분위기가 이어지고 있다는 게 업체 측 설명이다.
특히 1년간 많은 준비를 거쳐 출시된 시계 3종(리트모, 렌토, 카베토)과 지난 12월 출시된 오브제스러운 화병 등이 눈길을 끌고, 가구 존으로 관심이 확장되는 흐름이 형성되며 부스 전반의 체류 시간이 길어졌다고 밝혔다.
피아바 관계자는 “가구에 국한되지 않고, 브랜드가 제안하는 취향과 기준을 라이프스타일 전반으로 확장해 보여주고자 했다”며 “다양한 카테고리를 한 자리에서 경험할 수 있다는 점이 관람객들의 높은 호응으로 이어지고 있다”고 전했다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
