시사 전체기사

‘재판소원제’ 헌법재판소법 개정안, 국회 본회의 통과

입력:2026-02-27 19:53
수정:2026-02-27 20:57
공유하기
글자 크기 조정
27일 국회에서 열린 2월 임시국회 8차 본회의에서 전날 상정된 헌법재판소법 일부개정법률안(재판소원제)에 대한 무제한 토론(필리버스터) 종결을 위한 투표가 시작되자 국민의힘 의원들이 손팻말과 피켓을 들고 시위를 펼치는 가운데 우원식 국회의장이 시위 중단을 요청하고 있다. 연합뉴스

법원 재판을 헌법소원 대상으로 삼는 내용의 헌법재판소법 개정안(재판소원제법)이 27일 국회 본회의를 통과했다.

재판소원제법은 이날 오후 본회의에서 24시간의 필리버스터 종료 후 재석 225명 중 찬성 162명, 반대 63명으로 의결됐다. 국민의힘 의원들과 개혁신당 천하람·이주영 의원은 반대표를 던졌다.

재판소원제법은 법원의 재판을 헌법소원심판 청구 대상에 포함하는 내용을 핵심으로 한다. 대법원판결 이후에도 헌재에서 재판의 위헌성 여부를 한 차례 더 다툴 수 있게 하는 것이다.

재판소원은 판결 확정일로부터 30일 이내에 청구해야 한다. 헌재는 직권 또는 청구인 신청에 따라 선고 시까지 판결 효력을 정지할 수 있다. 지정재판부 재판관 전원이 헌법소원 청구 사유에 해당하지 않는다고 판단하면 각하될 수 있다.

국민의힘은 전날 법안 상정 직후 필리버스터에 돌입했다. 이날 오후 7시 44분 필리버스터 개시 24시간이 지난 뒤 민주당 등 범여권 정당들은 종결 동의 투표를 한 뒤 법안을 의결했다. 표결 과정에서 국민의힘 의원 약 50명이 의장석 앞에서 피켓 시위를 벌이기도 했다.

민주당은 ‘사법개혁 3법’ 마지막 법안인 대법관 증원법(법원조직법 개정안)을 뒤이어 상정했다. 이는 28일 처리될 전망이다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
백재연 기자
디지털뉴스부
백재연 기자
1054
안녕하세요. 백재연 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘재판소원제’ 헌법재판소법 개정안, 국회 본회의 통과
靑 “이 대통령 분당 아파트 내놔…시세보다 저렴”
‘수면제 대리처방 의혹’ MC몽…경찰 수사 착수
정청래 “대법원장 자리가 그렇게 좋냐”…조희대에 거취 표명 요구
엔비디아, AI 호황 재확인… 삼성·SK ‘HBM 파워’ 더 세진다
[단독] ‘모텔 연쇄 살인’ 유족, 피의자 신상공개 촉구
美 백악관 “어떤 전제 조건도 없이 김정은과 대화할 의향”
역대 최대 13.5조원 영업익 거둔 한전 전기요금 딜레마
국민일보 신문구독