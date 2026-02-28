15개월 전 폐업 펫숍, 뼈만 남은 채 발견된 강아지들 [개st하우스]

개st하우스는 위기의 동물이 가족을 만날 때까지 함께하는 유기동물 기획 취재입니다. 사연 속 동물에게 도움을 주고 싶다면 유튜브 ‘개st하우스’를 구독해주세요.

지난달 3일 동물구조단체 유엄빠는 폐업한 펫숍에 15개월간 방치된 개 15마리를 구조했다. 업주는 경영난을 이유로 개들을 두고 잠적했다. 남겨진 개들은 이웃 주민들이 급여한 사료를 먹으며 연명했다. 동물구조단체 유엄빠 제공

-동물구조단체 유엄빠 박민희 대표

구조된 누더기개들이 애견미용사 이서현씨의 도움을 받아 위생미용을 받는 모습. 전병준 기자

“폐업한 지 1년도 넘은 펫숍…강아지가 남아 있어요”





소유권 방패삼아 처벌받지 않는 동물학대, 대안은?



이 사건을 접하며 많은 독자가 가장 공분하고 궁금해할 부분은 업주의 처벌 여부일 것입니다. 펫숍에 개들을 버려두고 떠난 업주는 과연 법의 심판을 받았을까요? 확인 결과, 해당 업주는 아무런 처벌을 받지 않았습니다. 잘못이 없어서는 물론 아닙니다.



현행 동물보호법은 ‘반려동물에게 최소한의 사육공간 및 먹이 제공, 위생ㆍ건강 관리를 위한 사항을 위반하는 행위’를 동물학대로 규정합니다. 사연 속 업주의 방치 행위는 동물학대에 해당하죠.



하지만 현행법의 또다른 규정에서 개들의 소유권은 여전히 업주에게 있습니다. 이 때문에 개들을 구조 하려면 업주의 소유권 포기 각서가 필요합니다. 문제는 이 과정에서 업주가 ‘학대죄로 고발하지 않는 조건으로 소유권을 넘기겠다’는 식으로 법적 거래를 제안하는 경우가 대다수입니다. 동물의 고통을 하루빨리 끝내야 하는 단체들은 불가피하게 법적 타협을 선택하게 되죠. 불법 번식장이나 펫숍 구조 현장에서 이 같은 부당한 거래가 반복되는 이유입니다.



해외 선진국은 다릅니다. 독일에선 동물을 죽이거나 고통을 가한 자에게 최대 5년간 동물 취급을 금지하며, 재범자는 무기한 사육이 제한됩니다. 스위스 역시 동물학대범에 대해 관련 업종 종사 및 사육을 금지하고 있으며, 미국의 36개 주에서도 법원 판결로 학대자의 동물 사육을 금지할 수 있습니다.



우리 국민의 인식 또한 확고합니다. 동물복지문제연구소 어웨어가 실시한 ‘2025 반려동물 양육 현황 및 양육자 인식조사’에 따르면 응답자의 95% 이상이 학대자의 소유권 박탈과 사육 금지에 찬성했습니다. 학대 전과자의 사육 자체를 금지해야 한다는 의견도 96%에 달했습니다. 여론에 발맞춰 최근 국회에서는 학대 혐의자로부터 동물을 격리하고, 나아가 학대자의 동물사육을 최대 5년간 금지하는 내용의 법률개정안도 발의됐습니다. 어웨어의 이형주 대표는 이 법안에 대해 “동물 학대자의 소유권 제한을 과도한 기본권 침해로 여기던 관행을 깨는 시도”라며 “동물을 물건이 아닌 생명으로 대하는 인식의 전환을 반영한 것”이라고 평가했습니다.





시민들의 후원, 재능기부로 구한 생명



지난 3일 유엄빠는 문제의 펫숍에서 방치견 15마리를 모두 구조했다. 동물구조단체 유엄빠 제공

위기에서 행복으로, 말티푸 유진이의 가족을 모집합니다



개st하우스 팀은 구조견들의 근황을 확인하기 위해

입양센터를 방문했습니다. 견사 문을 열자 구조견들이 우르르 쏟아져 나와 취재진을 반겼습니다. 구조한 지 한 달도 채 안 됐지만, 구조 당시 1㎏ 남짓했던 녀석들은 이미 표준 체중인 2.5~3㎏을 회복했더군요.

구조된 방치견들은 현재 경기도 시흥의 유엄빠 입양센터에서 지내며 가족을 기다리고 있다. 특히 2.7kg의 말티푸 유진이는 건강과 사회성을 금세 회복해 입양 준비를 마쳤다. 전병준 기자



■ 아픈 과거 딛고 행복 찾아, 말티푸 유진이의 가족을 모집합니다

- 2살 추정 말티푸

- 중성화 수컷, 2.7㎏

- 사람을 좋아하며 다른 개와도 잘 지냄

- 잔짖음이 없고 배변패드를 잘 사용함



■ 입양을 희망하는 분은 아래 인스타그램으로 문의해주세요

➡️동물구조단체 유엄빠 인스타그램: youumbba



■유진이는 개st하우스에 출연한 172번째 견공입니다(120마리 입양 완료)

-입양자에게는 반려동물 사료 브랜드 로얄캐닌이 동물의 나이, 크기, 생활습관에 맞는 ‘영양 맞춤사료’ 1년치(12포)를 후원합니다.



