한전·한수원 1.4조짜리 집안싸움… 산업부 “중재기관 국내로 옮겨라”
“영국 런던국제중재법원에 신청한 중재, 국내 기관으로 이관하라” 권고
UAE 바라카 원전 준공 지연
정부가 한국전력과 한국수력원자력 간 바라카 원전 추가 공사비 정산 문제를 놓고 벌이고 있는 국제 중재 분쟁을 국내에서 해결하라고 공식 권고했다. 분쟁 장기화로 과도한 소송비용이 발생하고 원전 기술이 해외로 유출될 수 있다는 지적이 이어지자 정부가 나섰다.
산업통상부는 제29차 적극행정위원회를 개최하고 한수원이 한전을 상대로 영국 런던국제중재법원(LCIA)에 신청한 중재를 대한상사중재원(KCAB)으로 이관하도록 하는 권고안을 의결했다고 27일 밝혔다. 적극행정위는 두 기관이 정기 협의체를 꾸려 근본적인 합의안을 도출할 것도 주문했다.
모기업과 자회사인 한전과 한수원의 분쟁은 2009년 약 22조6000억원 규모로 수주한 아랍에미리트(UAE) 바라카 원전 건설 과정에서 계획 준공일보다 실제 준공이 늦어지며 발생했다. 산업부에 따르면 1~3호기 준공이 각각 2~3년 지연됐다. 이때 발생한 추가 공사비만 10억 달러(약 1조4000억원)에 달한다.
이를 두고 양 기관이 합의에 이르지 못하며 국제 중재로까지 이어졌다. 한수원은 공기 지연에 따른 인건비 등 추가 공사비 한전에 청구했다. 두 기관은 수차례 협의에 나섰지만 합의에 실패했다. 이에 한수원은 지난해 5월 공기 연장, 추가 역무 수행에 다른 비용을 청구하기 위해 한전을 상대로 LCIA에 중재를 신청했다. 한수원이 국제 중재 절차를 선택한 것은 2010년 5월 한전과 체결한 바라카 원전 운영지원용역(OSS) 계약서에 분쟁이 발생할 경우 LCIA에 중재를 신청하도록 규정돼 있기 때문이다.
국회도 ‘집안싸움’을 지적했다. 지난해 10월 국정감사에서 김동아 더불어민주당 의원은 “두 기관이 소송을 위해 영국계 로펌과 컨설팅 회사에 각종 자료를 제출하는 과정에서 핵심 기술 정보가 해외로 유출되고 있다”며 “안 해도 될 집안싸움 탓에 국가 전략 자산이 해외 로펌, 민간 컨설팅사로 통째로 넘어가고 있다”고 비판했다. 이에 김정관 산업부 장관도 “있을 수 없는 일”이라고 말했다.
정부는 이번 권고로 소송 비용 절감과 기간 단축, 원전 기술 유출 방지 효과가 있을 것으로 보고 있다. 산업부 관계자는 이번 권고와 관련해 “양 기관 간 상당 부분 합의가 돼 있다”고 설명했다.
세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사