‘야구 전설’ 김응룡, 김병욱 성남시장 예비후보 후원회장 맡는다
‘한국야구의 거장’ 김응룡 전 감독이 김병욱 더불어민주당 성남시장 예비후보 후원회장을 맡는다.
김 예비후보 측은 27일 “김 전 감독이 김 예비후보의 ‘현장 중심’ 문제의식과 함께, 평소 야구와 선수·팬 문화에 대한 애정과 관심을 꾸준히 보여온 점에 공감하며 후원회장직을 맡기로 했다”고 밝혔다.
김 전 감독은 프로야구 한국시리즈 우승 10회를 이끈 지도자다. 2000년 시드니 올림픽 야구 국가대표팀 감독을 역임하기도 했다.
김 예비후보는 “김 감독님은 성과 이전에 원칙과 책임, 시스템으로 팀을 만든 지도자”라며 “성남이 야구를 통해 더 건강하고 더 활기찬 도시로 나아가도록, 현장에서 답을 찾고 시민이 체감하는 방향으로 논의를 성숙시켜 나가겠다”고 말했다.
이어 “야구도시는 특정 이벤트가 아니라 시민의 일상 속에서 자라는 도시 문화”라며 “시설도 중요하지만, 시민이 실제로 쓰고 즐기려면 운영의 완성도와 지속성이 뒷받침돼야 한다”고 강조했다.
김 예비후보는 20~21대 국회의원을 역임하고 이재명정부에서 청와대 정무비서관직을 수행하다가 성남시장 출마를 위해 사임했다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
