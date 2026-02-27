밀양박씨규정공파대종회, 고양시 주교동에 장학금 기부

아동 토탈케어 사업 연계 학생 36명에 1440만원 기부

경기 고양시 덕양구 주교동은 지난 25일 밀양박씨규정공파대종회가 지역 내 저소득층 학생들을 위해 장학금 1440만원을 기부했다고 밝혔다.