밀양박씨규정공파대종회, 고양시 주교동에 장학금 기부
아동 토탈케어 사업 연계 학생 36명에 1440만원 기부
경기 고양시 덕양구 주교동은 지난 25일 밀양박씨규정공파대종회가 지역 내 저소득층 학생들을 위해 장학금 1440만원을 기부했다고 밝혔다.
이번 장학금은 2025년 마을건강복지욕구 설문조사 결과를 반영해 추진 중인 ‘아동 토탈케어 사업’과 연계해 마련됐다. 지원 대상은 주교동에 거주하는 취약계층 초·중·고 학생 각 12명씩 총 36명으로, 학생들에게 학업을 지속할 수 있는 환경을 제공하고, 꿈과 희망을 키울 수 있도록 돕는다.
이번 지원은 단순한 장학금 전달을 넘어 민관 협력을 기반으로 지역사회 아동 복지의 안전망을 강화하는 데 의미가 있다. 이를 통해 교육 격차를 완화하고, 아동의 전인적 성장을 지원하는 계기가 될 것으로 기대된다.
박낙규 밀양박씨규정공파대종회 회장은 “취약계층 아동들이 안정적인 환경에서 학업에 전념할 수 있도록 도움을 줄 수 있어 기쁘다”며 “앞으로도 지역사회 발전과 아동 복지 향상을 위해 꾸준히 지원하겠다”고 말했다.
백현숙 주교동장은 “이번 장학금 지원은 민관 협력을 통해 지역 아동의 복지 안전망을 강화하는 데 큰 의미가 있다”며 “학생들이 꿈과 희망을 잃지 않고 건강하게 성장할 수 있도록 지속적으로 관심을 가지고 지원하겠다”고 전했다.
한편, 밀양박씨규정공파대종회는 2021년과 2022년에도 주교동 취약계층 학생들에게 장학금을 지원하며 꾸준한 나눔을 실천해오고 있다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사