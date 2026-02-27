네이버페이, 결제오류 보상 … “동시간대 결제 수수료 3배 지급”
네이버페이가 지난 19일 발생한 결제 오류를 배상하기 위해 스마트스토어 판매자에게 결제 수수료의 3배를 보상금으로 지급한다.
네이버페이는 27일 공지사항을 통해 결제 오류가 발생한 점을 사과하고 이같이 밝혔다. 지난해 11월27일부터 이달 12일까지 결제가 발생한 스마트스토어 판매자에게 평균 결제 수수료의 3배를 다음 달 3일부터 지급한다.
지난 19일 정오 네이버페이에서 포인트와 머니 관련 결제에 오류가 생겼다. 이후 오후 2시20분 즈음에 시스템을 복구했고 과부하 방지를 위한 대기열 조치가 해제된 것은 오후 3시30분 즈음이다.
보상은 NPay 비즈월렛으로 지급한다. 해당 보상금을 현금으로 인출하거나 마케팅 비용, 광고비 등으로 사용할 수 있다. 스마트스토어 판매자는 별도의 신청 없이 차례로 보상금을 받을 수 있다.
네이버페이는 이번 결제 오류 원인에 대해 업데이트 과정에서 포인트·데이터베이스(DB)의 일시적 오류가 발생했다고 설명했다. 네이버페이는 “시스템 전반에 대한 철저한 점검과 개선 등 재발 방지 대책을 강화하겠다”라며 “불편을 겪은 고객에게 진심으로 사과드린다”라고 말했다.
차민주 기자 lali@kmib.co.kr
