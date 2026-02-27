“더럽고 역겨운 기소”…‘쿠팡 수사무마 의혹’ 엄희준, 특검 기소에 반발
김동희 부산고검 검사 “‘답정‘ 기소” 항변
“제가 사건을 왜곡할 아무런 동기도 없는데 어떻게 죄가 됩니까?”
엄희준 광주고검 검사(전 인천지검 부천지청장)는 27일 상설특검의 기소에 대해 “더럽고 역겨운 기소”라며 날을 세웠다. 쿠팡 퇴직금 미지급 사건에 대해 불기소를 강요한 혐의 등으로 기소되자 기자회견을 자청하고 직접 반박에 나선 것이다.
엄 검사는 서울 서초구 특검 사무실 1층에서 기자회견을 열고 “특검은 옛날 안기부가 사건을 조작했듯 증거를 조작해 기소했다”며 “문지석(검사)의 사적 복수를 대신해주기 위해 공적인 특검이 법리와 증거를 무시했다”고 주장했다. 그는 “단순히 무죄를 받는 것에 그치지 않고, 기소권 남용과 조작 기소에 대한 법원의 판단을 받겠다”며 “특검을 상대로 민형사상 모든 조처를 할 것”이라고 목소리를 높였다.
쿠팡 퇴직금 미지급·관봉권 띠지 폐기 의혹을 수사 중인 특검은 이날 엄 검사를 직권남용권리행사방해와 국회에서의증언·감정 등에관한법률위반(위증) 혐의로, 김동희 부산고검 검사(전 인천지검 부천지청 차장검사)를 직권남용권리행사방해 혐의로 각각 불구속 기소했다.
엄 검사와 김 검사는 지난해 인천지검 부천지청장과 차장검사로 있으면서 쿠팡 퇴직금 미지급 사건과 관련해 주임검사에게 불기소 처분을 종용한 혐의를 받고 있다. 특검은 이들이 수사 과정에서 추가적인 법리 검토나 조사가 필요하다는 문지석 당시 부장검사의 의견을 수용하지 않고 무리하게 불기소 처분을 내린 것으로 의심하고 있다.
엄 검사는 불기소 처분에 이른 과정에 법적 문제가 없었다는 입장이다. 엄 검사는 “최근 유사한 사건의 1심과 항소심에서 부천지청과 같은 논리로 무죄가 선고된 바 있다”며 “왜 무혐의 결정이 잘못된 것이고 죄가 되느냐”고 반박했다. 하급심에서도 비슷한 사건에 대해 무죄가 선고된 만큼 불기소 처분이 불합리하다거나 위법하다고 볼 수 없다는 것이다.
엄 검사는 이례적인 처분이 아니었다고도 강조했다. 엄 검사는 “당시 주임검사 역시 무혐의가 옳다는 입장이었다”며 “지청장으로서 이 사건을 무혐의 처분해야 할 다른 동기도 없었다”고 주장했다. 또 “제가 쿠팡과 유착된 증거가 단 하나라도 나왔느냐”며 “쿠팡과 유착되지 않고 법리 판단을 한 게 어떻게 죄가 되느냐”고 반문했다.
함께 기소된 김 검사도 입장문을 통해 “오늘 특검은 증거와 법리를 무시하고 ‘답정(답이 정해진) 기소’를 했다”고 반발했다. 그는 “직권남용에서 가장 중요한 동기는 밝히지 못한 채 자신들과 다른 결정을 내렸으니 책임을 묻겠다는 것과 다름없다”고 했다.
김 검사는 자신이 주임검사가 쓸 보고서를 대신 써줬다는 의혹에 대해선 “특검에서 2차 보고서를 직접 작성한 경위와 그 과정에서 주임검사 및 부장(문지석)과 보고서를 공유하고 그들의 의견을 반영해 수정한 점, 부장의 의견도 모두 대검에 전달한 사실 등을 설명했다”고 말했다.
그는 그러면서 “차장검사로서 책임을 다하기 위해 기록을 직접 검토하고 판례와 법리를 분석해 최선을 다한 사람에게는 죄를 묻고, 오로지 기소만 외친 사람의 허위 주장을 받아들인 것”이라고 토로했다.
