‘26만명 예상’ BTS 컴백 공연…서울시, 안전 종합대책 가동
3월 21일 서울 광화문광장에서 열리는 방탄소년단(BTS) 컴백 공연을 앞두고 서울시가 안전 종합대책을 가동한다.
서울시는 27일 ‘BTS 컴백 행사 관련 부시장단 3차 점검 회의’를 열고 준비 상황과 대응 계획을 점검했다.
무엇보다 서울시는 인파관리에 초점을 두고 있다. 업계에 따르면 BTS 행사에 최대 26만명 이상의 국내외 방문객이 집중될 것으로 예상된다.
이에 시는 공연 당일을 전후로 주요 병목 구간을 중심으로 순차적 진·출입을 유도하고, 특정 구간에 인파가 집중되지 않도록 현장 통제 인력을 대거 투입할 계획이다. 긴급상황에 대비해 소방·응급 인력과 차량을 배치하고 비상 동선도 확보할 예정이다.
또한 서울시 재난안전상황실을 중심으로 실시간 도시 데이터와 폐쇄회로(CC)TV를 활용해 실시간 인파 밀집도를 관리한다. 행사장 안전 확보를 위해 광화문광장과 세종대로 일대 보행로, 도로시설물, 맨홀, 공사장 주변 등 인파 밀집이 예상되는 구간을 점검하고 위험 요소도 미리 정비한다.
광화문 일대 교통·이동 정보를 확인할 수 있는 BTS 컴백 공연 교통·안전 종합안내 누리집도 구축한다. 11일 공개 예정으로 교통 통제 구간, 대중교통 우회 운행, 지하철 무정차 통과 계획은 물론 화장실, 현장진료소, 안내소 위치 등을 한 화면에서 확인할 수 있다.
광화문광장을 찾을 외국인 관람객을 위한 스마트서울맵 기반 종합 안내지도 한국어, 영어, 중국어, 일본어 등 4개 국어로 제공한다. 공연장 주요 이동 동선에 외국어 소통이 가능한 안내 인력과 자원봉사자를 배치해 안전한 이동을 지원할 계획이다.
한편 서울시는 공연 기간 방문객 증가에 다라 숙박 요금 급등 및 부당요금 발생을 예방하기 위해 숙박업소 등 관광 상권 전반의 가격 질서 관리에도 나선다.
서울시는 다음 달 3일 행사 안전관리계획 심의를 통해 공연 운영 전반에 대한 안전대책을 확정할 계획이다. 앞서 시는 12일 공연의 원활한 진행을 위해 서울경찰청 등에 교통 통제와 함께 집회·시위 자제 조치를 요청하는 공문을 보냈다.
정상훈 서울시 행정1부시장은 “BTS 컴백 공연은 전 세계 팬이 서울을 찾는 대규모 도심 행사인 만큼 시민 안전을 최우선으로 두고 면밀히 준비해왔다”며 “사전 정보 제공부터 가격 질서 관리, 현장 대응과 방문객 프로그램까지 빈틈없이 운영해 안전하고 품격 있는 서울의 모습을 보여드리겠다”고 말했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사