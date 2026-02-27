넥슨, 좀비 생존 신작 ‘낙원’ 내달 12일 글로벌 알파 테스트

넥슨은 26일 좀비 생존 신작 ‘낙원: LAST PARADISE(낙원)’의 글로벌 클로즈 알파 테스트(Closed Alpha Test)를 다음 달 12일부터 진행한다.

테스트는 한국 시간 기준 12일 오전 9시부터 16일 오후 5시까지 스팀을 통해 PC 버전으로 한국을 포함한 동아시아와 북미, 남미 일부 지역에서 진행된다. 스팀 상점 페이지에서 사전 등록을 신청할 수 있다.일정과 함께 공개한 신규 트레일러 영상에는 좀비 아포칼립스 이후 폐허가 된 서울 도심에서 식량을 확보하기 위해 다른 생존자를 습격하고 밀려오는 좀비 떼를 피해 도주하는 모습이 담겼다.하회탈 모양의 머리 보호구와 냄비로 만든 모자, 못을 박은 야구 배트 등 한국적이고 현실적인 다양한 장비를 확인할 수 있다.이번 테스트에서는 지난 프리 알파 테스트 대비 대폭 확대된 콘텐츠를 선보인다. 화재 현장에서 사용하는 소방 도끼와 묵직한 공사용 해머, 진압 방패 등 60종 이상의 근접 무기를 추가한다. 한 발 한 발이 강력한 리볼버와 빠른 속도를 자랑하는 피스톨 등 각기 다른 특색을 지닌 7종의 원거리 무기를 통해 다채로운 전투 경험을 제공한다.이와 함께, 감염 전 특징을 지니고 있는 6종의 신규 특수 감염자를 추가해 전투의 긴장감을 더한다. 빠른 속도로 달려드는 ‘러너’와 높은 방어력의 기동대원복을 착용한 ‘폴리스맨’, 비명을 질러 주위의 감염자를 유인하는 ‘스크리머’ 등 특수감염자마다 다른 행동 패턴을 보인다.또한 생존과 생활 시스템도 보강한다. 특성 포인트로 얻은 다양한 액티브, 패시브 스킬을 조합할 수 있는 ‘스킬 트리’ 시스템을 도입하며 기존의 어두운 ‘밤’ 환경과 함께 시야가 확보되는 ‘낮’, 빗소리에 소음이 덮이는 ‘폭우’ 등 새로운 환경을 추가해 생존의 변수를 더한다.아울러 ‘숙소’에는 제작대와 냉장고 등 다양한 가구를 설치해 활용할 수 있다. 시민 등급을 상승시켜 더 넓은 거주지로 이주할 수 있는 기능을 통해 포스트 아포칼립스 세계관 속 생활의 몰입감을 높인다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지