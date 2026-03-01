유아용보다 잘 팔리는 ‘개린이’ 한복…‘V.I.P’ 모시기 나선 유통업계
반려동물을 육아하듯 정성을 다해 키우는 모습은 이제 익숙한 풍경이 됐다. 명절마다 강아지에게 한복을 입힌다는 50대 주부 이모씨는 “아이들도 다 컸고 이제 강아지가 내 아이 같다”고 말했다. 사료와 생활용품을 넘어 패션·미식·숙박에 이르기까지 관련 소비가 커지면서 유통업계는 ‘V.I.P(Very Important Pet)’ 모시기에 나섰다.
1일 이마트에 따르면 이번 설 명절 기간 반려동물 한복 매출이 유아 한복 매출을 넘어서며 가파른 성장세를 기록했다. 지난 2023년 추석까지만 해도 반려동물 한복 매출은 유아용의 3분의1 수준에 불과했지만 지난해 설을 기점으로 유아용 매출을 추월했다. 올해 설 기간 매출 역시 지난해 설 대비 28%, 추석 대비 10% 신장하며 성장세를 이어가고 있다.
제품군도 정교화되고 있다. 이마트는 이번 설에 지난해 추석보다 20% 확대한 148종의 반려동물 한복을 선보였다. 옷 입기를 꺼리는 반려동물의 특성을 고려해 조끼 형태의 ‘배자’와 넥웨어 스타일의 ‘케이프’ 등 소품류도 늘렸다. 신지음 이마트 몰리스 바이어는 “최근엔 원단과 활동성을 많이 따지는 경향이 나타나고 있다”며 “반려견이 한복을 착용하고도 활동이 편리하도록 ‘견체공학적’으로 패턴을 설계하는 것이 중요하다”고 말했다.
먹거리 시장의 미식화 경향도 뚜렷하다. 이마트는 최근 디저트 업계를 강타한 ‘두바이 쫀득 쿠키’를 재해석한 반려견용 ‘멍쫀쿠’를 선보였다. 반려견에게 급여가 불가능한 초콜릿 대신 캐롭 파우더를 활용해 출시 직후 냉동간식 카테고리 1위에 올랐다. 이외에도 소고기 홍두깨살과 단호박을 활용한 ‘멍떡국’, ‘복주머니 케이크’ 등 명절 특화 상품의 활약으로 이번 설 기간(지난 7~17일) 관련 카테고리 매출이 전년 동기 대비 35.2% 신장했다.
이같은 흐름은 패션 업계로도 이어지고 있다. 에르메스와 구찌 등 글로벌 명품 브랜드들이 앞다퉈 관련 용품을 선보이는가하면, 최근 미국에서는 반려동물 전용 다이아몬드 브랜드까지 등장해 화제를 모았다.
‘펫캉스’ 수요를 선점하려는 숙박 업계의 경쟁도 치열하다. 교원그룹이 운영하는 호텔 ‘키녹’은 이번 설 연휴 펫푸드 전문가와 함께하는 쿠킹 데이 패키지를 선보였다. 콘래드 서울은 올해 ‘펫 메종’을 재단장해 출시했다. 객실 내 펫 전용 런닝머신과 짐볼, 히노키 욕조를 갖췄다. 시몬스는 지난해 펫 전용 매트리스 ‘N32 쪼꼬미’를 출시해 특급호텔 시장을 선점하고 있다.
반려동물 양육인구 증가와 동물 지위 상승으로 펫 산업은 지속 성장할 전망이다. KB금융지주 경영연구소가 발간한 ‘2025 한국반려동물 보고서’에 따르면 한국 반려가구는 591만 가구로 전체 가구의 26.7%를 차지했으며, 반려인은 1546만명에 이른다. 반려동물 양육비는 월평균 19만4000원으로, 2023년(15만4000원) 대비 4만원 늘었다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사