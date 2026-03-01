유아용보다 잘 팔리는 ‘개린이’ 한복…‘V.I.P’ 모시기 나선 유통업계

이마트는 최근 디저트 업계를 강타한 ‘두바이 쫀득 쿠키’를 재해석한 반려견용 ‘멍쫀쿠’를 선보였다. 이마트 제공

반려동물을 육아하듯 정성을 다해 키우는 모습은 이제 익숙한 풍경이 됐다. 명절마다 강아지에게 한복을 입힌다는 50대 주부 이모씨는 “아이들도 다 컸고 이제 강아지가 내 아이 같다”고 말했다. 사료와 생활용품을 넘어 패션·미식·숙박에 이르기까지 관련 소비가 커지면서 유통업계는 ‘V.I.P(Very Important Pet)’ 모시기에 나섰다.