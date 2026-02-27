경찰, ‘1억 공천 헌금’ 강선우 자산 추징보전 신청
경찰이 ‘1억 공천 헌금’ 수수 의혹으로 구속 기로에 놓인 강선우 무소속 의원에 대해 기소 전 추징보전을 신청했다.
서울경찰청 공공범죄수사대는 27일 정치자금법 위반 등 혐의를 받는 강 의원의 자산에 대해 서울중앙지검에 기소 전 추징보전을 신청했다고 밝혔다. 추징보전은 피의자가 불법으로 얻은 재산상 이익을 임의로 처분하거나 숨기지 못하도록 동결하는 조처다. 경찰이 신청한 추징보전 총액은 1억원이다.
경찰은 강 의원이 2022년 제8회 지방선거를 앞두고 김경 전 서울시의원으로부터 공천 대가성 1억원을 수수해 전세자금 명목으로 썼다고 보고 있다. 경찰이 추징보전 총액을 1억원으로 신청한 것은 강 의원이 받은 돈을 범죄 수익금으로 판단했다는 뜻이다.
검찰이 추징보전을 청구하고 법원이 받아들이면 강 의원 자산은 법정 판결이 확정될 때까지 동결된다.
강 의원은 다음 달 3일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 앞두고 있다. 경찰은 강 의원과 김 전 시의원 간 쪼개기 후원 의혹 등 여죄에 대한 수사를 이어간다는 방침이다.
장은현 기자 eh@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사