‘약물 운전’ 반포대교 추락 포르쉐 운전자 구속
약물을 투약한 채 자신의 차로 서울 반포대교를 주행하다 난간을 들이받고 한강 둔치로 추락한 운전자가 구속됐다.
서울서부지법은 27일 30대 여성 A씨에 대해 마약류관리법 위반, 도로교통법상 약물 운전 등 혐의로 구속영장을 발부했다고 밝혔다. 법원은 A씨가 증거를 인멸하거나 도망할 염려가 있다고 판단했다.
서울 용산경찰서는 전날 검찰에 A씨에 대한 구속영장을 신청했고 이날 오전 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 진행됐다.
A씨는 지난 25일 오후 8시44분쯤 검은색 포르쉐 차량을 운전해 반포대교를 지나던 중 난간을 뚫고 한강 둔치로 떨어져 타박상을 입고 병원에 이송됐다.
A씨가 탄 차량이 추락하면서 강변북로를 달리던 한 차량을 덮쳤고 이 차량 운전자인 40대 남성은 경상을 입고 치료를 받았다.
A씨의 차량에서는 프로포폴 빈 병과 약물이 채워진 일회용 주사기 등이 다량 발견됐다. A씨는 경찰 조사에서 약물을 투약하고 운전하다 사고를 냈다며 혐의를 인정한 것으로 알려졌다.
장은현 기자 eh@kmib.co.kr
