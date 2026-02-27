현대차그룹, 새만금에 9조원 투자…“AI·로봇·에너지 혁신 거점 만든다”

현대차그룹은 27일 전북 군산 새만금 컨벤션센터에서 정부·전북특별자치도와 ‘새만금 로봇 및 수소 첨단산업 육성 및 AI 수소 시티 조성을 위한 투자협약(MOU)’를 체결했다고 밝혔다. 김지훈 기자

현대차그룹은 27일 전북 군산 새만금 컨벤션센터에서 정부·전북특별자치도와 ‘새만금 로봇 및 수소 첨단산업 육성 및 AI 수소 시티 조성을 위한 투자협약(MOU)’를 체결했다고 밝혔다.

단계적으로 그래픽처리장치(GPU) 5만장급 초대형 연산 능력을 갖추고 소프트웨어중심차(SDV) 개발과 스마트 팩토리 구현에 필요한 데이터를 처리·저장한다. 현장 데이터를 AI 학습에 활용하고 이를 다시 제품에 적용하는 선순환 체계를 통해 기술·제품 개발의 속도와 안정성을 높인다는 전략이다.