“칠곡군 100년 만의 철도역 신설”…대경선 북삼역 개통식 가져

27일 경북 칠곡군 북삼읍 율리에서 열린 대경선 ‘북삼역 개통식’에서 주요 참석자들이 테이프 커팅을 하고 있다. 경북도 제공



경북도는 27일 칠곡군 북삼읍 율리에서 대경선 ‘북삼역 개통식’을 개최했다고 밝혔다.



행사에는 이철우 경북도지사, 정희용 국회의원, 김정기 대구시장 권한대행, 이세형 한국철도공사 대구본부장과 도의원, 군의원, 지역주민 및 공사 관계자 등 300여 명이 참석했다.



북삼역은 2019년부터 2026년까지 총사업비 478억원을 투입해 건설됐으며 지상 3층 규모로 승강장 2개소, 선상연결통로, 역광장, 지상주차장(36면) 등을 갖췄다.



28일 첫차를 시작으로 평일 94회(상행 47회·하행 47회), 주말 92회(상행 46회·하행 46회)를 운행한다.



북삼역은 1905년 왜관역, 1918년 약목역 이후 100년 만에 칠곡군에 신설된 철도역으로 지역 주민의 오랜 염원을 반영해 추가역으로 신설됐다. 칠곡군과 국가철도공단은 2020년 협약을 체결했으며 2023년 12월 착공을 거쳐 이번에 개통했다.



북삼역 개통으로 칠곡군 북삼읍을 비롯한 경북 서부권 지역의 철도 접근성이 개선될 것으로 기대된다. 북삼읍은 2만 명대 인구가 거주하는 지역으로 그간 대구권과의 생활권 연계 수요가 있었으나 철도 이용에는 제약이 있었다.



이번 북삼역 개통으로 정주·생활 인구 이동 편의가 향상되고 향후 북삼 도시개발사업(5000 세대 이상)과 북삼오평 일반산업단지(122만㎡ 규모) 추진에도 중요한 동력이 될 것으로 기대된다.



경북도는 역세권과 산업단지 연계 교통체계 강화 등 정주·산업 수요를 뒷받침하는 접근성 개선을 지속적으로 추진해 철도망의 수혜지역에 소외되는 곳이 없도록 계속 힘쓸 계획이다.



지난 2024년 말 개통된 대경선은 누적 이용객 500만명을 기록하며 대구·경북을 연결하는 광역 교통망으로 운영되고 있다. 북삼역 개통으로 칠곡군도 대경선 이용 범위에 포함되며 광역 철도 이용 편익이 확대될 것으로 보인다.



이 도지사는 “북삼역 개통으로 칠곡지역의 철도 이용 여건이 개선될 것으로 기대되며 대경선을 중심으로 한 광역 교통체계를 차질 없이 추진하겠다”고 밝혔다.



칠곡=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



