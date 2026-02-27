AI로 ‘유관순 조롱’…공분에도 경찰 못 나서는 이유

유관순 열사 수형 기록 카드. 연합뉴스

3·1절을 앞두고 유관순 열사를 희화화하는 인공지능(AI) 영상이 확산하고 있다. “선을 넘었다”는 분노가 치솟고 있지만,

현행법으로는

제작자를 처벌하기 어려운 실정이다.

유관순 열사를 조롱하는 내용의 인공지능(AI) 제작 영상. 틱톡 캡처

현실을 반영하지 못 하는 관련 제도를 정비해야 한다는 목소리가 나온다. 최근 국회에서 발의된 법안들은 주로 인물 사진을 AI에 입력해 성 착취물을 생성하지 못하도록 막는 등 딥페이크 성폭력 피해 방지에 집중돼 있다.