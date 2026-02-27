“증거·법리 무시한 답정 기소”…‘쿠팡 수사 외압’ 기소에 김동희 검사 반박
쿠팡 퇴직금 미지급 사건을 불기소 처분하라고 수사 외압을 행사한 혐의로 기소된 김동희 검사가 “특검이 증거와 법리를 무시하고 ‘답정 기소’를 했다”며 즉각 반발했다.
김 검사는 27일 ‘특검의 기소에 대한 김동희 차장의 입장’을 제목으로 하는 입장문을 내고 “직권남용에서 가장 중요한 ‘동기’는 밝히지 못한 채, 자신들과 다른 결정을 내렸으니 책임을 묻겠다는 것과 다름없다”며 이같이 밝혔다.
김 검사는 “특검에서 ‘처음부터 끝까지 일관됐던 주임검사의 의견’ ‘1차 보고 대검 반려 후 2차 보고를 직접 작성한 경위’ ‘그 과정에서 주임검사 및 부장과 보고서를 공유하고, 그들의 의견을 반영해 보고서를 수정했으며 부장의 의견도 모두 대검에 전달한 사실’을 전부 설명했다”며 “법리와 상식에 따라 판단한다면 충분히 받아들여질 것이라고 믿었지만, 특검은 이미 답을 정해두고 있었다”고 주장했다.
그러면서 특검을 향해 “지난 24일 저에 대한 4회 조사 때까지도 ‘아직 확인되지 않은 회색 지대가 많다’던 특검이 불과 이틀 만에 모든 사실관계를 확인한 것인지 궁금하다”며 “차장검사로서 책임을 다하기 위해 기록을 직접 검토하고, 판례와 법리를 치밀히 분석해 최선을 다한 사람에게 죄를 묻겠다는 것은 도저히 받아들일 수 없다”며 비판했다.
김 검사는 “특검은 남은 시간 동안 저에 대해 허위 주장을 했던 사람에 대한 무고 조사를 해야 할 것”이라며 “이미 명백한 무고의 증거를 특검에 모두 제출했다”고 밝혔다.
앞서 안권섭 쿠팡·관봉권 상설특검은 쿠팡 퇴직금 미지급 사건 수사 외압의 윗선으로 꼽히는 김 검사와 엄희준 검사를 이날 직권남용권리행사방해 혐의로 기소했다. 엄 검사에게는 국회증언감정법 위반 혐의도 추가됐다.
엄 검사와 김 검사는 지난해 인천지검 부천지청 지청장과 차장검사로 각각 근무하면서 쿠팡의 퇴직금 미지급 사건과 관련해 주임 검사에게 불기소 처분을 종용한 혐의를 받는다.
이 과정에서 사건에 대한 추가 조사 또는 법리 검토가 필요하다는 문지석 당시 부장검사의 의견을 묵살했으며, 이에 따라 문 검사의 정당한 수사 권리가 침해당했다는 게 특검 판단이다.
성윤수 기자 tigris@kmib.co.kr
