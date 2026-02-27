“증거·법리 무시한 답정 기소”…‘쿠팡 수사 외압’ 기소에 김동희 검사 반박

김동희 검사가 지난 4일 서울 서초구 안권섭 상설특별검사 사무실에 출석하고 있다. 연합뉴스

김 검사는 27일 ‘

“차장검사로서 책임을 다하기 위해 기록을 직접 검토하고, 판례와 법리를 치밀히 분석해 최선을 다한 사람에게 죄를 묻겠다는 것은 도저히 받아들일 수 없다

”며 비판했다.

엄 검사에게는 국회증언감정법 위반 혐의도 추가됐다.