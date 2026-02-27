[속보] 검찰 “모텔 살인 ‘신상정보공개심의위’ 개최 결정”
검찰이 강북 모텔 연쇄살인 사건 피의자 김모씨의 신상정보 공개 여부를 논의하기로 했다.
27일 검찰에 따르면 서울북부지검은 김씨의 신상 공개 여부를 논의하기 위해 신상정보공개심의위원회를 개최하기로 결정했다. 비공개 심의이기 때문에 구체적인 일정은 공개하기 어려운 것으로 알려졌다.
특정강력범죄법은 범행이 잔인하고 중대한 피해가 발생한 경우 등에 한해 신상공개위원회 심의를 거쳐 피의자의 얼굴·성명·나이 등을 공개할 수 있도록 한다.
심의 결과가 나오면 검찰 등 수사기관은 당사자에게 결과를 통지하고 머그샷 배포 등에 대한 동의를 받게 된다.
김씨는 약물이 든 음료로 남성 2명을 숨지게 한 혐의(살인·마약류 관리법 위반)로 지난 19일 검찰에 구속 송치됐다. 경찰은 지난달 24일 김씨가 다른 남성에게 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 한 정황을 추가로 확인해 조사 중이다.
