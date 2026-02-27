‘1000만엔 당선 선물 논란’ 다카이치 “식사 거북해 선물 돌렸다”

자민당 당선 축하 선물 논란 지속

당선자 315명에게 3만엔 상당 선물

다카이치 “식사 거북해 선물했다”

야당 “서민 감각과 동떨어져” 비판

다카이치 사나에 일본 총리가 27일 도쿄 국회에서 열린 중의원 예산위원회 회의에서 질의를 듣고 있다.AFP연합뉴스

다카이치 사나에 일본 총리가 자민당 중의원 당선자들에게 고가의 축하 선물을 배포한 문제를 둘러싸고 일본 정치권에서 공방이 계속되고 있다. 총리 측은 “위법이 아니다”라는 입장을 고수했지만, 야당은 “서민 감각과 동떨어진 행위”라며 강하게 비판했다.



27일 아사히신문과 교도통신 등에 따르면 다카이치 총리는 이날 중의원 예산위원회에 출석해 자민당 당선 의원들에게 1인당 약 3만엔(약 27만~28만원) 상당의 선물을 전달한 데 대해 거듭 정당성을 주장했다. 앞서 그는 지난 8일 총선 직후 자신을 제외한 자민당 당선자 315명 전원에게 ‘카탈로그 기프트’ 형태의 선물을 보냈다.



중의원 최대 야당인 중도개혁 연합의 오가와 준야 대표는 “3만엔을 300명에게 지급해 1000만엔(약 9200만원) 규모가 된 것은 위법 여부를 떠나 국민의 금전 감각과 괴리된 행동”이라고 비판했다. 그는 과거 다카이치 총리와 소규모 선물을 주고받은 사례를 언급하며 “이 정도가 정치인의 사교 범위”라고 지적했다.



이에 대해 다카이치 총리는 “잘 조사해 대응했으며 받는 사람도 위법이 아니다”라고 반박했다. 선물 비용은 개인 자금이 아니라 자신이 지부장을 맡은 나라현 제2선거구 자민당 지부의 정치자금에서 지출했고 정치자금 수지보고서에도 기재된 사안이라는 설명이다. 일본 정치자금규정법은 개인의 정치인 기부는 제한하지만 정당 지부의 정치활동 관련 지출은 허용하고 있다.



다카이치 총리는 “선거가 끝난 다음 많은 국회의원, 여러 그룹의 분으로부터 연회, 만찬 이야기가 있었다. 아시다시피 저는 식사 자리가 거북한 여자”라며 마음을 표현하고 싶어서 식사 자리를 마련하지 않고 선물을 배포한 것이라고 이야기했다.



선물 액수를 3만엔으로 정한 이유에 대해 그는 “결혼식 축의금을 참고했다”고 밝혔다.



이날 국회에서는 안보와 대중 관계를 둘러싼 논쟁도 이어졌다. 다카이치 총리는 방위력 강화를 위한 3대 안보 문서 개정을 추진하겠다며 “경제안보 중요성이 높아진 만큼 핵심 과제로 삼겠다”고 강조했다. 무기 수출 규정 완화와 관련해서도 정부가 주도적으로 판단할 사안이라는 입장을 밝혔다.



고이즈미 신지로 방위상은 중국이 일본 일부 기업과 기관을 ‘이중용도 물자’ 수출 통제·감시 대상에 포함한 조치에 대해 “특정 국가를 겨냥한 조치는 용인할 수 없다”며 철회를 요구했다고 밝혔다. 모테기 도시미쓰 외무상 역시 중국이 사실에 근거하지 않은 주장을 국제사회에 확산하고 있다고 비판하면서도 대화 필요성은 유지해야 한다고 말했다.



이가현 기자 hyun@kmib.co.kr



