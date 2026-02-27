넥슨, 대학생 게임 개발 꿈 지원… ‘NDM’ 제작발표회 진행
넥슨은 지난 24일, 25일 이틀간 판교 사옥에서 대학생 게임제작동아리 후원 프로그램인 ‘2026 넥슨 드림 멤버스(NDM)’ 게임제작발표회를 진행했다.
올해로 20회를 맞이한 NDM은 게임 제작을 향한 대학생들의 열정을 지원하는 넥슨의 대표적인 인재 양성 프로그램이다. 이번 행사에는 고려대, 서강대, 서울대, 연세대, 이화여대, 포항공대, 카이스트 등 총 7개 대학 8개 동아리에서 140여 명의 학생이 참여해 창의적인 프로젝트를 선보였다.
올해 발표회는 완성도를 갖춘 ‘챌린저’ 부문과 가능성에 주목하는 ‘루키’ 부문으로 나뉘어 진행됐다. 현업 전문가인 넥슨 임직원들이 심사위원과 투표자로 참여해 진심 어린 피드백을 전달하며 학생들의 성장을 도왔다. 영예의 대상은 2D 어드벤처 액션 RPG ‘레미(Lemy)’를 개발한 고려대학교 ‘CAT&DOG’ 동아리 팀에 돌아갔다.
대상을 받은 최승혁 학생은 “7개월간 팀원들과 밤낮없이 제작에 몰두한 끝에 바라던 상을 받게 되어 기쁘다”며 “넥슨 임직원분들의 세심한 피드백 덕분에 게임의 완성도를 높일 수 있었던 소중한 기회였다”고 소감을 전했다.
서울대 ‘SNUGDC’ 동아리 팀은 소코반류 퍼즐 게임 ‘언두(Undo)’로 최우수상을 수상했다. 이외에도 우수상 2팀과 장려상 4팀 등 총 8개 팀이 수상의 기쁨을 누렸다.
대상 팀에게는 300만원, 최우수상 팀에게는 150만원의 상금이 수여됐다.
넥슨은 NDM 외에도 대학생 게임잼 ‘재밌넥’, 현직자 멘토링 프로그램 ‘메토링’ 등을 꾸준히 운영하며 미래 게임 산업을 이끌어갈 청년 인재 발굴과 교류에 힘쓰고 있다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사