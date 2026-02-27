메타 자체 AI 칩 개발 난항 … 엔비디아 이어 구글과도 계약
“엔비디아에 필적하는 칩 있을지 내부 회의론 나와”
페이스북·인스타그램 운영사 메타가 개발 중이던 자체 AI 칩 개발 계획이 난항을 겪고 있는 것으로 알려졌다. 메타는 미국 인공지능(AI) 반도체 기업인 엔비디아와 AMD에 이어 구글과도 AI 칩 도입 계약을 체결한 것으로 전해졌다.
미 정보기술(IT) 전문매체 디인포메이션은 26일(현지시간) 메타가 자사 데이터센터에 구글의 AI 칩 TPU(텐서처리장치)를 도입하기 위해 수십억 달러 규모의 다년 계약을 맺었다고 밝혔다.
메타는 지난 17일에도 엔비디아와 수백억달러 규모로 추정되는 AI 칩 도입 계약도 체결한 바 있다. 지난 24일에는 AMD와 파트너십을 맺어 1000억달러(약 143조7200억원) 규모의 칩을 공급받기로 했다.
이처럼 메타가 연이어 대규모 AI 칩 계약을 하는 것은 그간 추진해오던 자체 칩 개발이 어려워지며 내린 결정으로 해석된다. 메타는 ‘메타 훈련·추론 가속기’(MTIA)라는 최첨단 자체 AI 칩 개발 계획을 중단하고 더 단순한 버전으로 개발 방향을 전환했다. 메타는 ‘올림퍼스’라는 코드명으로 추진해오던 AI 훈련용 칩 개발을 취소했고 또 다른 칩인 ‘아이리스’ 계획에서도 버전 하나를 폐기했다. 이 같은 결정은 최근 AI 인프라 부서에도 통보됐다.
메타의 자체 칩이 엔비디아 등 경쟁사 대비 안정성과 생태계 측면에서 열위에 있다는 판단이 나오면서 이를 대규모 서버 클러스터에 탑재해 AI 훈련에 활용하는 데는 부담이 따른다는 분석도 제기된다. 메타 경영진은 이 같은 계획을 시행할 경우 오픈AI나 구글과의 AI 모델 개발 경쟁에서 큰 위험이 될 수 있을 것으로 전망했다.
메타의 자체 칩 개발 부서에서 근무하는 한 관계자는 “개발 지연이나 재설계의 위험을 고려하면 엔비디아 성능에 필적하는 칩을 만들 수 있을지 내부 회의론이 많다”고 언급한 것으로 전해졌다.
올해 메타가 AI 인프라 구축에 최대 1350억달러(약 193조원)를 투입할 것으로 전망된다. 메타 대변인은 “자체 칩인 MTIA 포트폴리오를 발전시키는 것을 포함해 다양한 실리콘 포트폴리오에 지속 투자하겠다는 약속을 지키고 있다”고 말했다.
차민주 기자 lali@kmib.co.kr
