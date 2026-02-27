김창한 대표 “게이머 로망 실현 위해 누구도 가지 않는 길 개척할 것”
크래프톤이 사내 소통 프로그램인 ‘크래프톤 라이브 토크’를 통해 신규 비전과 핵심가치를 발표하며 대대적인 조직 정렬에 나섰다.
김창한 크래프톤 대표는 소통 프로그램에서 ‘변화의 시점에서 한 방향으로의 조직 정렬’을 주제로 전 세계 팬들이 잊지 못할 세상을 만들기 위해 담대하게 도전하고 개척한다는 내용의 새로운 비전을 공개했다.
이번 비전 선포는 게임 산업의 환경 변화와 AI 기술 확산 등 패러다임 전환 국면에서 크래프톤이 중장기적으로 지향해야 할 방향과 판단 기준을 명확히 한다는 취지로 공유된 것으로 보인다.
비전의 핵심을 함축한 슬로건은 ‘파이니어 더 언디스커버드(Pioneer the Undiscovered)’로 확정됐다. 이는 게임 사업의 본질에 집중하면서도 새로운 장르와 기술 영역에서 기존의 경계를 넘어 도전을 이어가겠다는 의지를 담고 있다.
먼저 크래프톤은 신규 비전을 기반으로 ‘빅 프랜차이즈 IP’ 확보와 AI를 통한 미래가치 확장에 속도를 낼 계획이다. 작고 빠른 도전을 통해 가능성을 검증하고 경쟁력을 입증한 프로젝트를 스케일업해 프랜차이즈 IP로 육성하는 전략을 추진한다.
또한 게임사로서 축적한 기술과 역량을 바탕으로 핵심 경쟁력을 확장할 수 있는 신사업을 검토하고 성장 전략을 본격화한다.
비전 실현을 위한 5가지 핵심 가치도 새롭게 정립했다. 담대한 목적을 향한 도전, 철저하게 준비된 시도, 상상력과 기술의 결합, 팬 중심 사고, 글로벌 사고와 감각이 이에 해당한다. 해당 가치는 향후 프로젝트 추진과 주요 의사결정 과정에서 공통 기준으로 활용될 예정이다.
이와 함께 CI도 전면 개편했다. 신규 CI는 관점의 전환을 의미하는 ‘퍼스펙티브 시프트’를 시각화했으며, 익숙한 시선을 전환해 새로운 가능성을 발견한다는 의미를 담았다. 브랜드 컬러는 생동감 있는 레드 계열을 적용해 글로벌 시장에서의 정체성을 분명히 했다.
김창한 대표는 “크래프톤은 게이머의 로망을 실현하기 위해 누구도 가지 않는 길을 개척하는 기업”이라며 “새롭게 선포한 비전과 핵심가치는 크래프톤만의 방식으로 전 세계 팬들에게 잊지 못할 경험을 선사하고, 담대한 도전을 통해 게임 산업의 가능성을 확장하는 변화의 출발점이 될 것”이라고 말했다.
크래프톤은 새로운 비전과 핵심가치가 조직 전반에 실질적으로 작동할 수 있도록, 전사 차원의 교육과 다양한 내재화 활동을 전개해 나간다는 방침이다.
