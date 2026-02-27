‘선거 압승’ 日 자민당 파벌 부활하나…‘아베파’ 등 모임 잇따라
‘비자금 스캔들’로 해체된 파벌 재결집
자민당 압승 후 비자금 연루 의원 요직
최대 파벌 ‘아베파’ 최근 도쿄서 회동
2023년 불거진 ‘비자금 스캔들’로 사실상 해체됐던 자민당 내 파벌이 중의원 선거 압승 이후 재결집 조짐을 보이고 있다. 다카이치 사나에 총리가 비자금 문제를 더 이상 쟁점화하지 않겠다는 태도를 분명히 하면서 옛 파벌을 축으로 한 의원 모임이 잇따르고 있다.
27일 아사히신문, 요미우리신문 등에 따르면 자민당 중진들은 이번 중의원 선거에서 대거 당선된 초선 의원들을 끌어들이기 위한 경쟁에 들어갔다. 향후 당 총재 선거 등에서 주도권을 확보하기 위해 ‘수적 우위’ 다지기에 나섰다는 분석이다.
과거 최대 파벌이었던 ‘아베파’ 출신 의원 약 20명은 25일 저녁 도쿄 시내 한 음식점에서 회동했다. 이 자리에는 아베파 간부였던 하기우다 고이치 간사장 대행과 니시무라 야스토시 선거대책위원장이 참석했다. 이 자리에서는 “함께 다카이치 정권을 지탱하자”는 말도 나왔다고 한다. 옛 아베파는 2023년 정치자금 모금 행사 수입을 축소 신고해 비자금을 조성한 의혹으로 논란의 중심에 섰던 파벌이다.
옛 기시다파 수장이었던 기시다 후미오 전 총리도 같은 날 초선 12명을 포함해 약 30명이 모이는 자리를 마련했다. 기시다 내각에서 관방부장관을 지낸 기하라 세이지, 무라이 히데키 의원 등이 동석했다. 참석자들은 정책 연구와 정보 교환을 이어가기로 했다.
옛 모테기파와 니카이파 출신 의원들도 잇달아 식사 모임을 열고 초선 의원을 초청했다. 아소 다로 전 총리가 이끄는 아소파에는 초선 11명이 한꺼번에 가입해 전체 규모가 60명으로 늘었다.
자민당 파벌은 총재 선거에서 특정 후보를 지원하며 영향력을 행사해 왔으나, 2023년 비자금 스캔들 여파로 아소파를 제외하고 모두 해체됐다. 그러나 다카이치 총리가 비자금 연루 의원을 당 요직에 기용하면서 분위기가 달라졌다는 평가가 나온다.
다만 당내에서는 노골적인 파벌 부활이 정치 불신을 다시 키울 수 있다는 우려도 적지 않다. 각료를 지낸 한 인사는 “파벌이 부활하면 반드시 파벌을 온상으로 한 문제가 생긴다”며 “자민당은 이를 반복해 왔다”고 지적했다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사