펄어비스 ‘붉은사막’, 한·영 호화 성우진 공개

입력:2026-02-27 15:32
펄어비스가 신작 ‘붉은사막’의 몰입감을 높여줄 주요 성우진 인터뷰 영상을 공개했다.

이번 영상에는 글로벌 및 한국어 더빙에 참여한 배우들이 직접 출연해 자신이 맡은 캐릭터에 대한 해석과 연기 소감을 전했다.

​주인공 클리프의 목소리는 2025 영국아카데미시상식 게임 어워즈에서 주연 연기상을 수상한 알렉 뉴먼이 맡았다. 동료 웅카 역에는 스튜어트 스커다모어가, 데미안 역은 레베카 한센이 맡았다.

​한국어 더빙은 지난해 대한민국 게임대상 인기성우상 초대 수상자인 이현이 주인공 클리프 역을 맡았다. 이어 한복현, 이다슬, 정의한 등 베테랑 성우들이 합류했다.
​붉은사막은 파이웰 대륙에서 생존을 위해 싸우는 용병들의 이야기를 다룬 오픈월드 액션 어드벤처 게임이다. 플레이어는 클리프를 중심으로 웅카, 데미안 등 조작 가능한 동료들과 함께 광대한 대륙을 탐험한다.

붉은사막은 다음 달 20일 PC와 콘솔 플랫폼을 통해 전 세계에 동시 출시될 예정이다. 현재 공식 홈페이지를 통해 사전 예약을 진행하고 있다.

이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr

