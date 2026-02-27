펄어비스 ‘붉은사막’, 한·영 호화 성우진 공개
펄어비스가 신작 ‘붉은사막’의 몰입감을 높여줄 주요 성우진 인터뷰 영상을 공개했다.
이번 영상에는 글로벌 및 한국어 더빙에 참여한 배우들이 직접 출연해 자신이 맡은 캐릭터에 대한 해석과 연기 소감을 전했다.
주인공 클리프의 목소리는 2025 영국아카데미시상식 게임 어워즈에서 주연 연기상을 수상한 알렉 뉴먼이 맡았다. 동료 웅카 역에는 스튜어트 스커다모어가, 데미안 역은 레베카 한센이 맡았다.
한국어 더빙은 지난해 대한민국 게임대상 인기성우상 초대 수상자인 이현이 주인공 클리프 역을 맡았다. 이어 한복현, 이다슬, 정의한 등 베테랑 성우들이 합류했다.
붉은사막은 파이웰 대륙에서 생존을 위해 싸우는 용병들의 이야기를 다룬 오픈월드 액션 어드벤처 게임이다. 플레이어는 클리프를 중심으로 웅카, 데미안 등 조작 가능한 동료들과 함께 광대한 대륙을 탐험한다.
붉은사막은 다음 달 20일 PC와 콘솔 플랫폼을 통해 전 세계에 동시 출시될 예정이다. 현재 공식 홈페이지를 통해 사전 예약을 진행하고 있다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사