내란특검 “尹 독재하려 계엄 장기 준비” 1심 항소

지난 19일 내란우두머리 혐의를 받는 윤석열 전 대통령 1심 선고가 진행되는 모습. 서울중앙지법 제공

내란 우두머리 등 사건 전부 항소 제기’ 제목의 자료를 내고

윤 전 대통령의 내란우두머리 혐의 1심 선고에 대해 사실 오인, 법리 오해, 양형 부당의 위법이 있다며 항소 이유를 설명했다.

종합하면 노상원은 이 수첩을 2023년 10월 단행된 군 사령관 인사 이전부터 작성하기 시작해 늦어도 2023년 12월에 작성을 마쳤다는 사실이 입증된다”고 했다.

노상원 수첩’ 작성 시기를 특정할 수 없고, 내용의 신빙성을 인정하지 않았다. 또 윤 전 대통령이 계엄을 결심한 시기를 선포 이틀 전인 2024년 12월 1일로 보며 비상계엄이 장기 계획이었다는 특검 주장을 받아들이지 않았다.

조은석 특별검사가 지난해 12월 서울고검 기자실에서 12·3 비상계엄 사태 관련 내란·외환 사건 최종 수사 결과를 발표하고 있다. 윤웅 기자

전 대통령과 김용현 전 국방부장관, 곽종근 전 특수전사령관, 여인형 전 방첩사령관, 이진우 전 수도방위사령관이 2024년 11월 9일 모여 비상계엄 선포 시 출동부대 준비 태세를 점검하며 비상계엄 실행을 구체화했다는 설명이다.