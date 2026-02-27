내란특검 “尹 독재하려 계엄 장기 준비” 1심 항소
내란특검(특별검사 조은석)은 윤석열 전 대통령의 내란우두머리혐의 사건 1심 선고에 항소하며 “비상계엄은 2023년부터 장기간 준비된, 권력의 독점을 위한 것이었다”고 주장했다.
내란특검은 27일 ‘내란 우두머리 등 사건 전부 항소 제기’ 제목의 자료를 내고 윤 전 대통령의 내란우두머리 혐의 1심 선고에 대해 사실 오인, 법리 오해, 양형 부당의 위법이 있다며 항소 이유를 설명했다.
특검은 “계엄은 즉흥적 대응이 아니라 장기간 치밀하게 준비된 계획적 행위이고, 권력의 독점·유지 목적이 증명되는데도 원심은 이를 제대로 평가하지 못했다”며 “내란죄의 성립 요건인 국헌 문란 목적의 판단 범위도 매우 협소하게 설정해 판단했다”고 지적했다.
구체적으로 ‘노상원 수첩’ 속 메모를 계획적 비상계엄의 근거로 들었다. 특검은 “(노상원 전 국군 정보사령관이) 모친의 집에 은밀하게 보관하던 중 압수된 노상원의 수첩 메모에는 비상계엄 및 그 후속 조치와 관련된 단계적 내용이 다수 확인됐다”며 “종합하면 노상원은 이 수첩을 2023년 10월 단행된 군 사령관 인사 이전부터 작성하기 시작해 늦어도 2023년 12월에 작성을 마쳤다는 사실이 입증된다”고 했다.
앞서 1심 재판부는 ‘노상원 수첩’ 작성 시기를 특정할 수 없고, 내용의 신빙성을 인정하지 않았다. 또 윤 전 대통령이 계엄을 결심한 시기를 선포 이틀 전인 2024년 12월 1일로 보며 비상계엄이 장기 계획이었다는 특검 주장을 받아들이지 않았다.
특검은 수첩 내용을 제외하더라도 원심의 계엄 선포 결심 시기 판단에는 잘못이 있다고 주장했다. 윤 전 대통령과 김용현 전 국방부장관, 곽종근 전 특수전사령관, 여인형 전 방첩사령관, 이진우 전 수도방위사령관이 2024년 11월 9일 모여 비상계엄 선포 시 출동부대 준비 태세를 점검하며 비상계엄 실행을 구체화했다는 설명이다.
아울러 특검은 1심 법원이 내란죄의 ‘국헌문란 목적’을 군 병력을 동원해 국회를 제압할 목적이 있었는지를 기준으로만 판단한 것도 법리 오해와 사실 오인에 해당한다고 밝혔다.
특검은 “명백히 헌법과 계엄법이 정한 요건을 갖추지 않아 위헌·위법성이 인정되는 이 사건 비상계엄 선포만으로도 뒤따르는 강압적 효과 즉, 평상시 행정·사법의 본질적 기능이 소멸되는 효과가 발생했다”며 “이 사건 비상계엄 선포는 그 자체로 국헌문란 행위로서 내란죄는 성립한다”고 주장했다.
특검은 윤 전 대통령에게 지나치게 가벼운 형이 선고됐다고도 했다. 특검은 “원심은 윤석열이 국회 비상계엄 해제요구 의결 이후 수방사령관에게 실탄 사용을 허용하는 지시를 한 사실을 인정하고도 이를 불리한 양형 사유로 반영하지 않았다”며 “윤석열의 실탄 사용을 허용한 사실을 인정함과 동시에 윤석열이 군인들에게 물리력 사용을 자제하도록 지시했다는 모순적 사실 인정을 했다며 오히려 유리한 양형요소로 고려했다”고 지적했다.
윤 전 대통령이 ‘고령’이라며 유리한 양형 요소로 고려한 점도 잘못이라고 했다. 특검은 “형사재판에서 연령은 유기징역형을 선고할 경우 선고할 형과 피고인의 여명 연수(남은 생존 연수)를 비교해 실효적인 형을 산정하기 위한 것이지 담순히 범행 당시 고령이었다는 사정은 유리한 양형 요소로 고려하지 않는다”고 했다.
성윤수 기자 tigris@kmib.co.kr
