쿠팡, 연매출 최대지만 4분기 영업이익 급감…김범석 의장 첫 육성 사과
지난해 매출 49조…역대 최대
4분기 영업이익 급감…개인정보유출 영향
김범석 의장 “심려와 불편을 끼쳐 사과”
쿠팡이 지난해 49조원의 매출을 기록하며 역대 최대 실적을 냈다. 그러나 대규모 개인정보 유출 사태가 있었던 4분기엔 매출 성장세가 둔화하고 영업이익이 전년 대비 97% 급감했다.
쿠팡Inc가 26일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 실적 보고서에 따르면 지난해 연간 매출은 약 49조1197억원(345억3400만 달러)으로 전년 41조2901억원(302억6800만 달러)대비 14% 증가했다. 업계에선 쿠팡이 2024년 처음 40조원대를 넘어선 데 이어 지난해 50조원을 넘어설 것이란 전망도 나왔지만 개인정보 유출 사태와 원달러 환율 상승 등의 영향으로 50조원 돌파는 하지 못했다.
연간 영업이익은 약 6790억원(4억7300만 달러)로 전년 대비 8% 늘었다. 당기순이익은 3030억원(2억1400만 달러)으로 전년 940억원(6600만 달러)의 세 배가 넘는다.
사업 부문별로는 로켓배송을 포함한 쿠팡의 핵심 쇼핑 서비스인 프로덕트 커머스 매출이 연간 11% 성장했다. 대만 사업과 쿠팡이츠 등 성장 사업(Developing Offerings) 매출은 전년보다 38% 증가하며 외형적인 성장을 견인했다.
다만 개인정보 유출 사태가 있었던 4분기엔 부진한 성적표를 받았다. 4분기 영업이익은 약 115억원(800만 달러)으로 전년 동기 대비 97% 급감했다. 매출은 약 12조8103억원(88억3500만 달러)으로 전년 동기 대비 11% 늘었지만 직전 분기와 비교하면 5% 감소했다. 당기순손익 역시 377억원(2600만 달러)의 손실로 적자 전환했다.
쿠팡은 정보 유출 사고에 대응하기 위한 비용 지출 등이 영향을 미쳤다고 설명했다. 정보 유출 사고는 지난해 12월 매출 증가율, 활성 고객 수와 와우 멤버십, 수익성 전반에 부정적 영향을 준 것으로 추정된다. 4분기 활성 고객(해당 기간 제품을 한 번이라도 산 고객)수는 2460만명으로 3분기보다 10만명 감소했다.
이날 개최한 콘퍼런스 콜에서 김범석 쿠팡Inc 의장은 정보 유출 사태에 대해 사과했다. 지난해 말 김 의장이 사과 입장문을 낸 적은 있으나 공식 석상에서 육성으로 사과한 것은 이번이 처음이다. 김 의장은 “4분기 실적을 상세히 설명하기에 앞서 지난해 말 공지했던 데이터 보안 사고에 대해 말씀드리고자 한다”며 “이번 일로 심려와 불편을 끼쳐드린 점에 대해 다시 한번 사과(apologize)의 말씀을 드린다”고 말했다.
쿠팡은 이번 실적 발표와 함께 4분기 중 1억6200만달러(약 590만주) 규모의 자사주 매입을 단행했다고 밝혔다. 연간 전체로는 2억4300만달러(880만주) 규모의 자사주를 사들였다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사