美·이란 3차 핵 협상 “상당한 진전”…2일 4차 협상 중대 분수령

美·이란, 양측 모두 “긍정적” 평가

중재국 오만 “상당한 진전 있었다”

3월 2일 오스트리아 빈서 4차 협상

밴스 “이란, 핵무기 재구축 시도”

26일(현지시간) 스위스 제네바에서 진행된 미국과 이란의 차 핵 협상에서 스티브 위트코프 미국 특사(가운데)와 재러드 쿠슈너가 바드르 알부사이디 오만 외무장관(오른쪽)과 회담하고 있다.AFP연합뉴스

미국과 이란이 26일(현지시간) 스위스 제네바에서 진행한 3차 핵 협상에 대해 양측이 긍정적인 평가를 내놨다. 다음 주 중으로 예정된 4차 핵 협상이 중대 분수령이 될 전망이다. 그러나 미국은 군사 옵션도 배제하지 않고 있다며 압박을 이어갔다.



미국과 이란의 협상을 중재한 오만의 바드르 알부사이디 외무장관은 이날 엑스(X)에 “상당한 진전이 있었다”고 밝혔다. 알부사이디 장관은 미국과 이란이 협상을 이어가기로 뜻을 모았으며, 각국 정부와 협의한 뒤 4차 협상이 열리는 오스트리아 빈에서 기술적 차원의 논의를 할 계획이라고 설명했다.



이란 측도 긍정적인 평가를 내놨다. 아바스 아라그치 외무장관은 “6시간에 걸친 진지하고 긴 협상이었다”며 “좋은 진전이 있었다”고 평가했다. 아라그치 장관은 “핵과 제재 등 모든 부문에서 합의 요소들을 진지하게 검토하기 시작했다”며 “일부 사안에서는 이해에 매우 근접했다”고 덧붙였다.



미국은 공식 입장을 내놓지 않았다. 다만 미국 매체 악시오스는 미 고위 당국자를 인용해 “제네바 협상이 긍정적이었다”고 보도했다.



그간 중재국을 통해 메시지를 전달하는 방식의 간접 협상을 이어오던 양국은 이번 협상에서 짧게나마 직접 접촉하기도 한 것으로 알려졌다. 미국 대표단으로는 도널드 트럼프 미국 대통령의 중동 특사 스티브 위트코프와 사위 재러드 쿠슈너가 나섰고, 이란 대표단에는 아라그치 외무장관이 대표로 참석했다.



알자지라 방송은 이란 고위 관계자를 인용해 이란이 이번 협상에서 우라늄 농축의 일시적 동결을 제안했다고 보도했다. 그러나 이란은 여전히 미사일 프로그램 제한과 영구적인 농축 중단은 협상 대상이 아니라는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다.



반면 미국은 포르도, 나탄즈, 이스파한 등 이란의 핵시설 3곳을 모두 해체하고 남은 농축 우라늄을 미국으로 이전하라는 강경한 요구를 제시했다고 월스트리트저널이 보도했다. 미국은 일시적 동결이 아닌 완전한 중단을 요구한 것으로 전해졌다.



JD 밴스 부통령은 제네바에서 핵 협상이 열린 날 백악관에서 기자들과 만나 “이란이 다시 핵무기를 구축하려 한다면 그것은 문제가 될 것”이라며 “실제로 우리는 그들이 핵무기를 재구축하려는 증거를 봤다”고 말했다. 그러면서 “트럼프 대통령은 외교적 해결을 바라지만, 군사 옵션도 고려하고 있다”고 덧붙였다.



미국은 최초의 자폭 드론 부대를 중동에 배치하며 군사적 긴장을 이어갔다. 이날 블룸버그통신에 따르면 미 중부사령부의 팀 호킨스 대변인은 이메일 성명을 통해 미군 자폭 드론 부대인 ‘태스크포스 스콜피언’의 작전 준비가 완료됐다고 밝혔다.



이가현 기자 hyun@kmib.co.kr



