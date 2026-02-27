김주영·박상혁 의원 “5호선 김포 연장 예타 결과 발표 임박”

더불어민주당 김주영

(

김포시갑

)·

박상혁

(

김포시을

)

국회의원이

27

일 오전 '

5

호선 김포 연장 진행 관련 기자간담회'

를 열고

,

시민들의 불안감 해소를 위한 추진 현황 보고와 향후 로드맵을 발표했다

.

이날 간담회는 같은 날 오전 김민석 국무총리가 직접 김포골드라인에 탑승해 교통 상황을 점검한 데 이어

,

사업 추진의 핵심 당사자인 두 의원이 구체적인 진행 사항을 언론과 시민에게 직접 설명하기 위해 마련됐다

.

김주영 의원은 모두발언을 통해

“

최근 확산되는 불필요한 오해를 바로잡기 위해 이 자리를 마련했다

”

며

“

지난

2021

년 삭발 투쟁으로

5

호선을 국가철도망 계획에 반영시킨 후

,

민주당은 조속 추진을 위해

‘

예타 면제

’

를 당론으로 채택했으나 윤석열 정부와 국민의힘의 반대로 결국 신속 예비타당성조사 노선을 택할 수밖에 없었다

”

고 그간의 고충을 토로했다

.

이어 김 의원은

“

경제성 문제를 해결하기 위해 정부에 제안한 방안들이 긍정적으로 검토되고 있다

”

며

“

오늘 총리의 방문은 정부의 강력한 해결 의지 표명인 만큼

,

마지막까지 긴장을 늦추지 않고 기쁜 소식을 전하겠다

”

고 강조했다

.

박상혁 의원은

“

철도 건설은 말이나 아이디어가 아닌

,

법적 절차와 전략의 싸움

”

이라며

“‘5

호선 없이는 신도시도 없다

’

는 각오로 관계부처를 끊임없이 설득해 왔다

”

고 밝혔다

.

이어

“

지난 정부에서는 방안을 찾지 못해 공전하던 사업이 이재명 정부 출범 불과

8

개월 만에 구체적인 성과로 나타나고 있다

”

며

“

능력과 의지를 갖춘 이재명 정부에서

5

호선 연장을 반드시 완수하겠다

”

는 강력한 의지를 보였다

.

기자들과의 질의응답에서 두 의원은 경제성 확보를 위한 구체적인 전략도 공개했다

.

특히 김포가 접경지역으로서 겪어온 소외를 강조하며 이번 예타가

‘

비수도권 유형

’

으로 진행되도록 관철시킨 점을 성과로 꼽았다

.

이를 통해 경제성 반영 비율은 낮추고 정책성 비율을 높여 예타 통과에 유리한 구조를 만들었다는 설명이다

.

가장 관심을 모은 예타 결과 발표 시점에 대해 두 의원은

“

머지않았다

”

고 조심스럽게 예측하며

, “

가장 빠른 시기에 확정될 수 있도록 모든 네트워크를 동원하겠다

”

고 답했다

.

또한

5

호선 이후 대책으로 콤팩트시티 개발에 따른 종합 교통대책 수립과

GTX-D

노선의 제

5

차 국가철도망 구축계획 반영을 차기 과제로 제시했다

.

두 의원은

“

얼마나 절박하게 추진해왔는지는 그간의 기록이 증명한다

”

며

“

김포 시민의 염원인

5

호선 연장이 결실을 맺는 순간까지 시민과 함께 호흡하겠다

”

고 강조했다

.