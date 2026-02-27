이엠캐스트 임직원, 500인분 ‘밥퍼 나눔’ 봉사 실천

이엠캐스트는 지난 12일 임직원 워크숍을 사회적 나눔 활동으로 마련하고 다일공동체 ‘밥퍼나눔운동본부’에서 소외된 이웃을 위한 식사 봉사를 실천했다.

이번 봉사는 기존의 행사 중심 워크숍에서 벗어나 나눔을 통해 더 큰 가치를 만들자는 임직원들의 자발적인 제안으로 시작됐다. 임직원들은 오전 9시부터 약 6시간 동안 식재료 손질, 전 부치기, 배식, 설거지 등 500인분 식사 준비 전 과정에 직접 참여하며 의미 있는 시간을 함께했다.

이엠캐스트는 현장 봉사에 더해 나눔의 의미를 확장하고자 성금도 함께 전달했다. 임직원들이 자발적으로 모은 성금에 회사의 기부금을 더해 마련한 이번 기부금은 다일공동체의 무료 급식 운영과 취약계층 식사 지원에 사용될 예정이다.

봉사에 참여한 신입직원은 “동료들과 함께 땀 흘리며 이웃에게 따뜻한 한 끼를 전할 수 있어 큰 보람을 느꼈다”며 “이엠캐스트가 추구하는 나눔의 가치를 현장에서 직접 경험할 수 있었던 뜻깊은 시간이었다”고 소감을 전했다.

이번 활동에 대해 김정웅 대표는 “사회의 일원으로서 함께 살아간다는 책임과 나눔의 가치를 다시금 느낄 수 있는 시간이었다”며 “이번 봉사활동은 우리 조직이 함께 성장하는 새로운 방식의 팀빌딩을 보여준 의미 있는 계기였다”고 밝혔다.

이엠캐스트는 ‘컨텍스트 엔지니어링’을 기반으로 AI 기술을 기업 현장에서 바로 활용할 수 있는 환경을 구축하고 있으며, 에드테크 산업의 새로운 방향을 제시하고 있다. 최근에는 ESG 평가 전 영역 만점을 획득하며 기술적 책임과 사회적 책임을 함께 실천하는 기업으로 자리매김하고 있다.