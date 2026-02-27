한·미 줄다리기 끝 FTX 22건 ‘대폭 축소’…北 자극 최소화 포석
미군 ‘대폭 축소 곤란’에 22건 절충
대대급 이상 훈련 51건→16건 급감
집중 훈련 피해…북·미 대화 의식한 듯
한·미 군 당국이 올해 ‘자유의 방패’(프리덤실드·FS) 연습 기간 야외기동훈련(FTX)을 22회 실시하기로 합의했다. 지난해 3월 FS 연습 당시 진행된 FTX와 비교하면 3분의 1 수준으로 대폭 축소된 규모다. 우리 군은 FS 기간 FTX 축소를 지속 제안해왔는데, 이번 합의는 그 의지가 관철된 결과로 해석된다.
장도영 합참공보실장은 27일 “한·미는 이번 FS 연습 기간 연합도하훈련을 포함해 FTX를 22회 진행하기로 합의했다”고 밝혔다. 주한미군 관계자도 “한·미 간 긴밀한 공조로 협의가 이뤄졌다”며 “FTX 22회를 FS 기간 실행해 사실적 환경 속에서 장병 훈련 여건을 조성할 것”이라고 말했다. FS 기간 진행되는 한·미 FTX는 여단급 이상 6건, 대대급 10건, 중대급 6건을 합쳐 22건이다.
한·미 군 당국은 앞서 지난 25일 합동 브리핑을 통해 한반도 전면전을 가정한 전구(戰區)급 정례 연합연습인 FS를 다음 달 9~19일 진행한다고 발표했다. 합참은 다만 FS와 병행하는 FTX의 규모와 횟수는 아직 협의 중이라고 밝혔었다. 우리 군이 FS 기간 FTX를 축소하자고 제안했지만, 미 측이 신중 의견을 밝히며 협의가 지연됐다고 한다. 주한미군사령부 관계자는 FS 공동 발표 당시 “ 실 기동훈련인 ‘전사의 방패’(워리어실드·WS)는 정상 진행한다”고 했다. WS는 병력과 장비의 실제 기동을 포함하는 FTX 훈련이다.
FS 기간 FTX를 22건으로 확정한 것은 한국 측의 축소 기조와 미군의 입장이 맞물린 절충안으로 풀이된다. 우리 군은 추가적인 축소를 제안했지만, 미군 측은 이미 병력·장비·물자가 전개된 만큼 훈련 규모를 대폭 줄이기는 곤란하다는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다.
올해 FTX 규모는 윤석열 전 대통령 탄핵 국면 속에 실시된 지난해 3월 FS와 비교하면 눈에 띄게 축소됐다. 대대급 이상 연합 FTX는 51건에서 16건으로 감소했다. 여단급 이상 대규모 연합 야외기동훈련도 16건에서 6건으로 대폭 줄었다. 윤석열정부는 3월 진행하는 지휘소훈련(CPX)인 FS와 8월 진행하는 ‘을지 자유의 방패’(을지 프리덤실드·UFS) 기간에 FTX를 집중 배치했다. 반면 이재명정부는 FS 기간 FTX를 훈련을 축소하고 연중 분산 배치하는 방향으로 기조를 전환했다.
북한은 한·미 FTX를 ‘북침 연습’으로 규정하며 예민한 반응을 보여왔다. 이재명정부는 오는 4월 도널드 트럼프 미국 대통령의 방중을 계기로 북·미 대화 분위기 조성을 모색하고 있다. FTX 축소는 북·미 대화 국면을 고려해 불필요한 긴장 고조를 자제하려는 판단이 반영된 합의로 분석된다.. 합참 관계자는 “FS 기간에 집중됐던 훈련을 연중 분산하는 것으로, 전체 훈련 규모를 줄이겠다는 의미는 아니다”라고 설명했다.
송태화 기자 alvin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사