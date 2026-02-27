‘데뷔전 완패’ 마줄스 농구대표팀 감독 “혼란스러운 경기였다”
사령탑 데뷔전에서 대만에 완패한 니콜라이스 마줄스 감독이 “혼란스러운 경기였다”며 아쉬움을 드러냈다.
한국 대표팀은 지난 26일 대만 신베이 신좡 체육관에서 열린 2027 국제농구연맹(FIBA) 농구 월드컵 아시아예선 B조 3차전에서 대만에 65대 77로 졌다. 한국 농구대표팀 사상 최초의 외국인 사령탑인 마줄스 감독 체제로 치른 첫 경기였다. 한 수 아래로 평가되는 대만을 상대로 완패하면서 한국은 조 2위(2승 1패)에 머물렀다.
마줄스 감독은 27일 대한민국농구협회를 통해 “다소 혼란스러운 경기였다. 공의 흐름이 원활하지 않았다”며 “선수들은 끝까지 좋은 에너지로 싸워줬고, 리바운드에서도 우위를 보였지만 우리가 의도한 방식대로 경기를 운영하지 못했다”고 총평했다.
이어 “공격에서 볼 움직임이 매끄럽지 않았고 판단에서도 아쉬움이 있었다. 그 과정에서 불필요한 턴오버가 많이 나왔다. 상대의 강한 신체 접촉과 경기 스타일에 충분히 적응하지 못한 부분도 있었다”면서 “우리가 경기 페이스를 주도하지 못한 것이 가장 아쉬운 부분”이라고 짚었다.
한국 대표팀은 다음달 1일 삼일절에 일본 오키나와에서 일본과 4차전을 치른다. 마줄스 감독은 “보완하고 변화를 줄 것이다. 훈련 시간은 많지 않지만 비디오 분석을 통해 명확한 결론을 내릴 것”이라며 “다음 경기에서는 팀 전체가 더 정확하고 약속된 플레이, 그리고 책임감을 갖고 경기에 임해야 한다”고 강조했다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
