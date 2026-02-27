이준석과 토론 5시간 앞두고…경찰, 유튜버 전한길 재소환

전 한국사 강사 전한길씨가 27일 동작구 서울경찰청 형사기동대에 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 들어가며 발언하고 있다. 연합뉴스

한국사 강사 출신 유튜버 전한길씨가 이준석 개혁신당 대표가 고발한 ‘부정선거 주장’ 관련 혐의로 경찰에 27일 재소환됐다.

전 한국사 강사 전한길씨가 27일 동작구 서울경찰청 형사기동대에 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 들어가며 발언하고 있다. 연합뉴스