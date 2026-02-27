이준석과 토론 5시간 앞두고…경찰, 유튜버 전한길 재소환
한국사 강사 출신 유튜버 전한길씨가 이준석 개혁신당 대표가 고발한 ‘부정선거 주장’ 관련 혐의로 경찰에 27일 재소환됐다.
서울경찰청 형사기동대는 이날 오후 12시57분부터 정보통신망법상 명예훼손 혐의를 받는 전 씨를 피의자 신분으로 불러 조사하고 있다. 전 씨는 오후 12시 33분쯤 형사기동대가 위치한 서울 동작경찰서에 도착했다.
이날 전씨는 취재진에게 “이준석 대표와 부정선거 음모론 실체가 있는지를 따지는 TV토론을 5시간 앞두고 조사받으러 왔다”고 말했다.
이어 그는 “부정선거 의혹 제기를 음모론으로 치부할 것이 아니라 확인해주면 된다는 차원에서 이야기한 것”이라며 “이준석 대표에 대한 명예훼손이나 악의적 의도는 전혀 없다”고 설명했다.
‘오늘 TV토론에 그대로 참석하느냐’는 취재진 질문에는 “당연히 참석한다”며 “토론이 있지만 조사받으러 왔고, 증거 인멸과 도주 우려가 전혀 없어 구속 사유도 없다”고 답했다.
전씨는 이날 오후 6시 이 대표와 부정선거 음모론을 주제로 한 끝장토론을 벌이기로 예정돼 있다.
이 대표가 ‘경찰 출석은 토론 불참 밑밥’이라고 주장한 데에 대해서는 “경찰에 출석 일정 조정을 제안했지만, 경찰이 거절했다”며 “오늘 조사 내용이 간단해 길어도 2시간 정도 예상한다. 토론에는 지장 없을 것”이라고 설명했다.
전씨는 ‘이 대표가 2024년 총선에서 부정선거로 당선됐다’고 주장해 지난달 이 대표로부터 허위사실 유포에 따른 명예훼손 혐의로 피소됐다.
한편 토론은 이날 오후 6시부터 보수 성향 매체 ‘팬앤마이크’ 유튜브 채널에서 진행된다. 토론은 1부와 2부로 나눠 진행되며 2부부터는 양측이 토론 종료에 합의할 때까지 무제한으로 진행한다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
