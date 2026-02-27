“이젠 카톡에서 장보세요”…롯데마트·카카오 맞손
연내 카카오톡에서 롯데마트 온라인 장보기 서비스가 가능해진다. 롯데마트와 카카오는 ‘온라인 장보기 경쟁력 강화’를 위한 업무협약(MOU)를 체결했다고 27일 밝혔다.
이번 협약으로 롯데마트의 온라인 그로서리 플랫폼인 롯데마트 제타(ZETTA)는 올해 카카오 쇼핑 내에서 온라인 장보기 서비스를 시작한다. 롯데마트는 상품 조달과 서비스 운영을 맡아 주문 처리, 물류, 배송 등 전과정을 직접 수행할 예정이다.
온·오프라인을 연계한 쇼핑 환경 조성을 위한 협력도 지속한다. 화면 구성과 신규 기능 개발을 함께 추진하며 온라인 장보기의 편의성을 높여 나간다는 방침이다.
서비스가 시작되면 카카오톡 쇼핑탭과 톡딜 등 주요 커머스 지면에서 롯데마트 상품을 상시 만나볼 수 있게 된다. 카카오톡 채널을 활용한 오프라인 매장 방문 유도, 양사 회원 대상 혜택 제공, 마트 단독기획 자체브랜드(PB) 상품 판매 등이 협력 추진 방안에 포함됐다.
차우철 롯데마트 대표는 “롯데마트가 쌓아온 신선식품 경쟁력에 카카오의 편리함을 더해 고객의 일상을 함께하는 장보기 동반자가 되어 온라인 장보기의 새로운 표준을 만들겠다” 고 강조했다.
정신아 카카오 대표는 “이번 협력은 카카오톡 기반의 커머스 경험을 신선식품과 생활필수품을 포함한 일상 속 장보기 영역으로 확장하는 중요한 계기가 될 것”이라고 말했다.
