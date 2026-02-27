[속보]상설특검, ‘쿠팡 수사 방해’ 엄희준·김동희 검사 기소
쿠팡 퇴직금 미지급 사건을 불기소 처분하라고 수사 외압을 행사한 혐의를 받는 엄희준·김동희 검사가 재판에 넘겨졌다.
안권섭 쿠팡·관봉권 상설특검은 27일 엄 검사를 직권남용 권리행사 방해 및 국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률 위반 혐의로, 김동희 검사를 직권남용 권리행사 방해 혐의로 각각 불구속 기소했다.
엄 검사와 김 검사는 지난해 인천지검 부천지청 지청장과 차장검사로 각각 근무하면서 쿠팡의 퇴직금 미지급 사건과 관련해 주임 검사에 불기소 처분을 종용한 혐의를 받는다.
이 과정에서 사건에 대한 추가 조사 또는 법리 검토가 필요하다는 문지석 당시 부장검사의 의견을 묵살했으며, 이에 따라 문 검사의 정당한 수사 권리가 침해당했다는 게 특검 판단이다.
쿠팡 퇴직금 미지급 사건은 쿠팡풀필먼트서비스(CFS)가 2023년 5월 일용직 근로자들에게 불리하게 취업 규칙을 변경해 퇴직금을 체불했다는 내용이다.
사건을 조사한 중부지방고용노동청 부천지청은 작년 1월 검찰에 사건을 기소 의견으로 송치했다.
하지만 이 사건을 수사한 인천지검 부천지청은 지난해 4월 쿠팡CFS에 혐의가 없다고 보고 불기소 처분했다.
같은 해 10월 당시 사건을 담당했던 문지석 부장검사가 국회 국정감사에서 “쿠팡 사건을 무혐의 처분하라는 엄희준 당시 부천지청장과 김동희 차장검사 등 상부의 압력이 있었다”고 폭로하면서 특검 수사로 이어졌다.
문 검사는 수사 과정에서 자신의 의견이 배제되고 전결권이 상향됐으며, 수사 상황을 대검에 보고하는 보고서에 쿠팡의 혐의를 입증할 주요 증거물과 추가 수사가 필요하다는 자신의 의견이 누락됐다고 주장해왔다.
해당 의혹에 대해 엄 검사 측은 “쿠팡 사건의 주임 검사에게 조사 방향이나 처분 결과에 대해 지시한 적이 없다”는 입장이다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
