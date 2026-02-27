시사 전체기사

[속보]상설특검, ‘쿠팡 수사 방해’ 엄희준·김동희 검사 기소

입력:2026-02-27 13:54
수정:2026-02-27 14:54
엄희준 전 인천지검 부천지청장(현 광주고검 검사)이 지난 9일 서울 서초구 안권섭 상설특별검사 사무실로 출석하고 있다. 연합뉴스

쿠팡 퇴직금 미지급 사건을 불기소 처분하라고 수사 외압을 행사한 혐의를 받는 엄희준·김동희 검사가 재판에 넘겨졌다.

안권섭 쿠팡·관봉권 상설특검은 27일 엄 검사를 직권남용 권리행사 방해 및 국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률 위반 혐의로, 김동희 검사를 직권남용 권리행사 방해 혐의로 각각 불구속 기소했다.

엄 검사와 김 검사는 지난해 인천지검 부천지청 지청장과 차장검사로 각각 근무하면서 쿠팡의 퇴직금 미지급 사건과 관련해 주임 검사에 불기소 처분을 종용한 혐의를 받는다.

이 과정에서 사건에 대한 추가 조사 또는 법리 검토가 필요하다는 문지석 당시 부장검사의 의견을 묵살했으며, 이에 따라 문 검사의 정당한 수사 권리가 침해당했다는 게 특검 판단이다.

쿠팡 퇴직금 미지급 사건은 쿠팡풀필먼트서비스(CFS)가 2023년 5월 일용직 근로자들에게 불리하게 취업 규칙을 변경해 퇴직금을 체불했다는 내용이다.

사건을 조사한 중부지방고용노동청 부천지청은 작년 1월 검찰에 사건을 기소 의견으로 송치했다.

하지만 이 사건을 수사한 인천지검 부천지청은 지난해 4월 쿠팡CFS에 혐의가 없다고 보고 불기소 처분했다.

같은 해 10월 당시 사건을 담당했던 문지석 부장검사가 국회 국정감사에서 “쿠팡 사건을 무혐의 처분하라는 엄희준 당시 부천지청장과 김동희 차장검사 등 상부의 압력이 있었다”고 폭로하면서 특검 수사로 이어졌다.

문 검사는 수사 과정에서 자신의 의견이 배제되고 전결권이 상향됐으며, 수사 상황을 대검에 보고하는 보고서에 쿠팡의 혐의를 입증할 주요 증거물과 추가 수사가 필요하다는 자신의 의견이 누락됐다고 주장해왔다.

해당 의혹에 대해 엄 검사 측은 “쿠팡 사건의 주임 검사에게 조사 방향이나 처분 결과에 대해 지시한 적이 없다”는 입장이다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

