경사→순경, 두 번 강등당한 경찰관…복직 한달만에 강제추행
강제추행 혐의 서귀포 A 순경, 경찰 입건
과거 존속폭행·무전취식 혐의로 2계급 강등
존속폭행과 무전취식 등의 혐의로 경사에서 경장, 경장에서 순경으로 두 번이나 강등당한 현직 경찰관이 복직 한 달 만에 또다시 강제추행 혐의로 입건돼 물의를 빚고 있다.
27일 제주서귀포경찰서 등에 따르면 서귀포경찰서 소속 30대 A 순경이 강제추행 혐의로 입건됐다.
A 순경은 지난 25일 새벽 3시15분쯤 제주시 연동의 한 유흥주점에서 여종업원을 추행한 혐의를 받는다.
당시 ‘술값을 내지 않고 있다’는 무전취식 신고를 접수받은 경찰이 현장에 출동해 A 순경의 신원을 확인했다.
A 순경은 술값 60만원을 내지 않고 버티다가 현장에서 결제한 것으로 파악됐다.
앞서 경사였던 A 순경은 2021년부터 존속폭행과 무전취식 등 혐의로 징계를 받고 경사에서 경장, 경장에서 순경으로 총 2계급 강등된 바 있다.
경찰은 자세한 사건 경위 조사와 감찰 조사를 통해 A 순경에 대한 징계 수위를 결정할 방침이다.
서귀포=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
