시사 전체기사

경사→순경, 두 번 강등당한 경찰관…복직 한달만에 강제추행

입력:2026-02-27 13:50
수정:2026-02-27 13:54
공유하기
글자 크기 조정

강제추행 혐의 서귀포 A 순경, 경찰 입건

과거 존속폭행·무전취식 혐의로 2계급 강등

서귀포경찰서 전경. 서귀포경찰서 제공

존속폭행과 무전취식 등의 혐의로 경사에서 경장, 경장에서 순경으로 두 번이나 강등당한 현직 경찰관이 복직 한 달 만에 또다시 강제추행 혐의로 입건돼 물의를 빚고 있다.

27일 제주서귀포경찰서 등에 따르면 서귀포경찰서 소속 30대 A 순경이 강제추행 혐의로 입건됐다.

A 순경은 지난 25일 새벽 3시15분쯤 제주시 연동의 한 유흥주점에서 여종업원을 추행한 혐의를 받는다.

당시 ‘술값을 내지 않고 있다’는 무전취식 신고를 접수받은 경찰이 현장에 출동해 A 순경의 신원을 확인했다.

A 순경은 술값 60만원을 내지 않고 버티다가 현장에서 결제한 것으로 파악됐다.

앞서 경사였던 A 순경은 2021년부터 존속폭행과 무전취식 등 혐의로 징계를 받고 경사에서 경장, 경장에서 순경으로 총 2계급 강등된 바 있다.

경찰은 자세한 사건 경위 조사와 감찰 조사를 통해 A 순경에 대한 징계 수위를 결정할 방침이다.

서귀포=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
민주당 최고위, 송영길 前대표 복당 의결
최고 49층 5893가구…은마아파트, 서울시 통합 심의 통과
“메모리가 부족하다” … 올해 스마트폰 출하량 13% 감소 전망
국민연금 지난해 수익률 18.8%…역대 최고
“버티는 건 자유지만, 더 큰 부담될 것” 이 대통령 SNS글
김범석, 개인정보 유출 “사과”… 첫 육성 입장 발표
‘어? DB 백업키가 같잖아’… 대만, 쿠팡 법적처분 예고
美 백악관 “어떤 전제 조건도 없이 김정은과 대화할 의향”
국민일보 신문구독