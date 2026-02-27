오세훈 “국민의힘 뭐 하고 있나, 이제 결론 내자”
오세훈 서울시장이 ‘절윤’을 거부하고 있는 장동혁 국민의힘 대표와 당 지도부에 책임 있는 답변을 촉구하며 다시 한 번 직격했다. 오 시장은 “장 대표가 천명한 노선이 과연 우리 당이 나아가야할 길인지 분명히 판단해야 한다”며 “이제 결론을 내자”고 강조했다.
오 시장은 27일 페이스북에 ‘국민의힘이 가야 할 길, 이제 결론을 냅시다’라는 제목의 글을 올리며 이같이 밝혔다. 그는 “깊은 책임감과 결연한 마음으로 이 글을 쓴다”며 “이 당은 국민을 위해 무엇을 하고 있는가, 공동체와 약자를 위해 헌신하는 정당이 맞는가, 점진적 개혁으로 사회를 안정시켜온 우리가 알던 보수정당이 맞는가”라고 반문했다. 이어 “이 질문 앞에 머뭇거리는 것이 지금 우리의 현실”이라고 지적했다.
오 시장은 “보수는 하나회를 청산함으로써 스스로의 정통성을 바로 세웠다. 그것이 진정한 보수의 용기였다”며 “우리 당이 전두환 전 대통령의 사진을 걸지 않는 것은 단순한 형식이 아니다. 헌정 질서를 유린한 세력을 끊어내겠다는 분명한 다짐이며, 권력보다 헌법이 위에 있다는 선언”이라고 강조했다. “그 선언은 과거의 유산이 아니라 오늘도 유효한 우리의 정체성”이라고도 했다.
그러면서 “지금 국민의힘 지도부는 계엄을 옹호하는 극단 세력까지 품고 가자고 주장하고 있다”며 “이것은 보수의 빛나는 역사와 정통성을 스스로 허무는 행위다. 반(反)헌법은 결코 보수가 될 수 없다”고 꼬집었다.
오 시장은 “지난 20일 장 대표가 천명한 그 노선이 과연 우리 당이 나아갈 길인지 분명히 판단해야 한다. 차일피일 미룰수록 혼란만 깊어진다”며 “오늘이라도 당 지도부는 책임 있는 답변을 내놔야 한다”고 촉구했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사