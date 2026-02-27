아제로스에 ‘내 집’ 생긴다… 수석 디자이너 “유저 피드백 적극 반영”

차기 확장팩에서 구현하는 하우징 시스템. 블리자드 제공

드 소사 수석 디자이너는 이번 확장팩의 핵심으로 ‘하우징’ 시스템과 게임의 현대화를 꼽았다. 하우징은 플레이어가 자신의 거주지를 꾸미며 자신을 표현할 수 있는 콘텐츠다.

드 소사 디자이너는 “플레이어들이 이미 잘 알고 있는 다양한 지역을 다시 새롭게 만나게 된다”며 “그 경험을 어떻게 더 잘 전달할 수 있을지를 고민하며 개발에 많은 노력을 녹여냈다”고 설명했다.