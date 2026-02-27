아제로스에 ‘내 집’ 생긴다… 수석 디자이너 “유저 피드백 적극 반영”
‘월드 오브 워크래프트(와우)’가 ‘유저 중심’을 천명하며 피드백에 그 어느 때보다 집중하고 있다. 앤드류 드 소사 수석 전투 디자이너는 “유저들의 피드백과 데이터를 반영해 게임을 개발하겠다”고 재차 강조했다.
드 소사 수석 디자이너는 27일 서울 성동구 스테이지 엑스 차봇에서 진행한 미디어 간담회에서 ‘피드백’이란 단어를 가장 많이 언급했다. 유저들이 원하는 게임에 근접한 결과물을 만들겠다는 의지 표명으로 풀이된다.
한밤은 와우 11번째 확장팩이자 ‘세계혼 서사시’의 두 번째 이야기이다. 다음 달 3일 오전 8시 정식 출시한다. 얼리 액세스(앞서 해보기)는 27일 오전 8시 열렸다. 기존 확장팩과 마찬가지로 직업, 종족, 지역, 던전이 새롭게 추가되고 각 유저들의 거주지인 ‘하우징’이 처음 도입된다. 이 외에도 대대적인 유저 인터페이스(UI) 업그레이드도 예고하고 있다.
드 소사 수석 디자이너는 이번 확장팩의 핵심으로 ‘하우징’ 시스템과 게임의 현대화를 꼽았다. 하우징은 플레이어가 자신의 거주지를 꾸미며 자신을 표현할 수 있는 콘텐츠다. 그는 “하우징은 다양한 콘텐츠를 통해 플레이어들이 자신을 표현할 수 있는 부분이 많다”며 “공격대 플레이를 통해서도 특별한 하우징 아이템을 획득할 수 있도록 설계했다”고 밝혔다.
이어 “전투를 포함한 게임 전반의 현대화가 이뤄졌고 UI가 개선되어 플레이어가 훨씬 쉽게 접근할 수 있게 됐다”고 덧붙였다.
전투 디자인의 변화도 주목할 만하다. 드 소사 디자이너는 “콘텐츠 접근 속도감을 피로감이 덜하게끔 개선했다”며 “특히 애드온이 시각적으로 너무 겹쳐서 가시성이 떨어지는 부분을 개선해 플레이어의 편의를 높이는 방향으로 디자인했다”고 설명했다.
또한 “복귀 유저와 신규 유저에게 이번 확장팩은 좋은 기회가 될 것”이라며 “편의성이 강화되고 하우징이라는 새로운 즐길 거리가 추가됐기 때문”이라고 자신했다.
이번 확장팩에선 새로운 지역 추가뿐 아니라 기존 지역을 현대적인 감각으로 재해석하는 새로운 시도가 있었다. 드 소사 디자이너는 “플레이어들이 이미 잘 알고 있는 다양한 지역을 다시 새롭게 만나게 된다”며 “그 경험을 어떻게 더 잘 전달할 수 있을지를 고민하며 개발에 많은 노력을 녹여냈다”고 설명했다.
또한 전투 시스템에 대해서 그는 “조금 더 쉽게 접근할 수 있게 개선하고 콘텐츠 접근 속도감을 조정해 피로감을 덜어냈다”고 말했다.
아울러 기존 부가적으로 사용하던 애드온을 대체하는 내장 애드온 사용과 관련해 “애드온 때문에 시각적으로 화면이 너무 겹쳐 보이던 문제를 개선했다”며 “새로운 시스템에 유저들이 잘 적응할 수 있도록 직업별 시각 효과를 강화하는 등 편의성을 대폭 높였다”고 전했다.
한국 시장에 대해서는 각별한 존중을 표했다. 그는 “2004년 와우 출시 당시 블리자드 코리아가 오픈한 것으로 안다. 여태까지 함께한 한국 플레이어들에게 감사하다”며 “한국 유저는 열정이 있고 피드백을 빠르게 공유하는 만큼 지속적으로 커뮤니티의 목소리에 귀 기울이겠다”고 말했다.
한편 간담회가 진행된 성동구 스테이지 엑스 차봇에서는 익일(28일) 한밤 출시 기념 커뮤니티 이벤트 ‘홈스윗홈’이 열린다. 한밤의 핵심 테마인 ‘아제로스를 침범해 오는 공허 세력’과 새롭게 선보이는 주요 콘텐츠인 ‘하우징’을 소개하는 체험 프로그램이 마련된다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
